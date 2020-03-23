صينية تعتذر لدخول فيروس كورونا أمريكا وتلقى باللوم على بلدها

كتبت إيناس البنا

ألقت امرأة صينية باللوم على بلدها لجلب الفيروس التاجي إلى الولايات المتحدة ، حتى أنها اعتذرت عنه في مقطع فيديو ينتشر على الإنترنت.

وتسجل الولايات المتحدة حتى الآن 15219 حالة مؤكدة مع إجمالي 201 حالة وفاة، و لكن الفتاة الصينة التى تطلق على نفسها اسم Pigsty Purification، دعت مواطنين صينيين آخرين "للتعبير عن أسفهم لأمريكا".

ونشرت الفتاة ، في 20 مارس لتطلب من المشاهدين الآخرين متابعتها باستخدام هاشتاج #saysrytoAmerica.



صينية تعتذر على فيروس كورونا

في مقطع الفيديو المنشور على الإنترنت في 19 مارس ، وفقا لتقرير جريدة " daily star" قالت: "أريد أن أقول آسف لأمريكا ، آسف لإحضار الفيروس الصيني إلى الولايات المتحدة ، آسف لكوني صامتًا بشأن ما فعله الصين لإخفاء الحقيقة والاستفادة من نشر فيروس ووهان.

"أنا صيني ، أنا مسئول عن كل الأشياء السيئة التي ارتكبها الصينيون والحكومة. مثل الألمان اليوم ، ما زالوا يأسفون للشعب اليهودي ، على الإبادة الجماعية"، ويجب أن نعتذر عن كل شخص بريء متأثر بالفيروس الصيني وأعتقد أن الحكومة الصينية يجب أن تدفع التكلفة ويجب أن تدفع مبلغا كبيرا للتعويض للأميركيين".

جاء هذا بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفيروس التاجي بأنه "الفيروس الصيني" وزيادة هجمات كراهية الأجانب في جميع أنحاء العالم.

غير أن آخرين اختلفوا وقالوا إن الشعب الصيني لا ينبغي أن يعتذر كما أوضح أحدهم: "الحزب الشيوعي هو المسؤول ، وليس نحن ، لذلك لا يجب أن نقول آسف".