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صور.. نقل مكتب بريد سمالوط لمركز الشباب لمنع الزحام والوقاية من فيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 05:15 م
صور.. نقل مكتب بريد سمالوط لمركز الشباب لمنع الزحام والوقاية من فيروس كورونا نقل مكتب بريد سمالوط لمركز الشباب
المنيا- حسن عبد الغفار

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، أنه ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا على المواطنين أماكن الازدحام  فقد تم نقل مكتب بريد سمالوط للعمل من داخل مركز شباب سمالوط حيث يتم تقديم جميع الخدمات البريدية ومنها صرف المعاشات وتكافل وكرامة.

كما تواصل الوحدة المحليه بسمالوط تواصل جهودها لفض التجمعات

للباعه والافراد استعدادا لإقامة سوق غدا الثلاثاء بسمالوط البلد والمعصرة.

وكان عدد من المواطنين من اهالى سمالوط تقدموا بالعديد من الشكاوى للنواب بضرورة ايجاد حل لمشكلة التجمعات امام مكتب البريد وهذا مادفع النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بالتحرك مع الجهات الرسمية وبالتنسيق مع شباب المركز وبالفعل تمت الموافقه على نقل مكتب البريد والذى يقوم بتقديم الخدمات للاهالى من مركز الشباب.

ومن ناحية اخرى فقد اشتكى الاهالى بمدينة المنيا من التجمعات الموجوده خارج مكتب بريد المنيا وعلى الشركة المصرية للاتصالات ومطالبة المسئولين بضرورة ايجاد حلول لهذه المشكلة ومنع التجمعات.

يأتى ذلك فى ظل الاجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كرونا المستجد من خلال منع والغاء الاسواق، والغاء المناسبات والافراح والشيشه من المقاهى والكافيهات الى جانب تطهير وتعقيم كافة المنشات والمصالح الحكومية واغلاق مراكز الشباب والغاء الانشطة الرياضية وكذلك الغاء الصلاه بالمساجد ، وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء وكاجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد وحفاظا على ارواح المواطنين.

 

نقل مكتب بريد سمالوط لمركز الشباب (3)
نقل مكتب بريد سمالوط لمركز الشباب 
نقل مكتب بريد سمالوط لمركز الشباب (4)
نقل مكتب بريد سمالوط لمركز الشباب 

 

نقل مكتب بريد سمالوط لمركز الشباب (5)
نقل مكتب بريد سمالوط لمركز الشباب 

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