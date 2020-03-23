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صور.. مياه الأقصر تطلق حملة لنشر الإرشادات الصحية لمواجهة "كورونا"

الإثنين، 23 مارس 2020 10:39 م
صور.. مياه الأقصر تطلق حملة لنشر الإرشادات الصحية لمواجهة "كورونا" أعمال توزيع الارشادات لنشر التوعية بفيروس كورونا
الأقصر - أحمد مرعى

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إطلقت شركة مياه الأقصر، حملة للتوعية ونشر إرشادات للمواطنين للتوعية الصحية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك ضمن توجيهاته رئيس مجلس الوزراء، وبتعليمات اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدينة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ويقول وليد الإدفاوى مسئول التوعية بشركة مياه الأقصر، أنه أطلق فريق إدارة التوعية بشركة المياه إرشادات للتوعية الصحية بمقرالشركة وتوزيعها لعدد من الإدارات لنشرها بمحطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي، ومقر خدمة العملاء والإدارات التابعة للشركة بمحافظة الأقصر، وذلك بهدف توعية المواطنين والمشتركين والمترددين على مقرات خدمة العملاء وتوعية العاملين بوسائل وطرق الوقاية ومكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، من حملاتها للتعقيم والتطهير لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لمياه الشرب بقيادة المهندس محمد عويس، حيث قامت إدارة التطهير بآداء بأعمال التطهير اليومية بديوان عام الشركة، وذلك لمكافحة أى مستجدات لقطاعات الشركة ذات الإختلاط المباشر بالمواطنين، وسيارات الشركة المختلفة للحفاظ على الصحة العامة للعاملين بالشركة.

ومن جانبه صرح اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه تمت مواصلة أعمال تعقيم وتطهير محطة مياه البعيرات بإدارة مياه القرنة تحت إشراف المهندس أحمد حسن مدير إدارة القرنة، وتنفيذ ومتابعة مهندس أحمد الطيب مدير محطة البعيرات، والدكتور محمد فوزى بسيونى مدير المعمل، وذلك إستمراراً لجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر لمكافحة عدوى فيروس كورونا.

1 مسئول التوعية بشركة مياه الأقصر يعلن إطلاق أكبر حملة للتوعية
مسئول التوعية بشركة مياه الأقصر يعلن إطلاق أكبر حملة للتوعية
2 رئيس شركة مياه الاقصر خلال المشاركة بحملة نشر التوعية والارشادات
 رئيس شركة مياه الاقصر خلال المشاركة بحملة نشر التوعية والارشادات
3 اعمال توزيع الارشادات لنشر التوعية بفيروس كورونا
أعمال توزيع الارشادات لنشر التوعية بفيروس كورونا

 


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