صور.. ملصقات فى شوارع سفاجا للتوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا

البحر الأحمر -عماد عرفة

شكلت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، لجان عدة من موظفيها لتعليق ملصقات توعوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بشوارع مدينة سفاجا، وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات اللواء عمرو حنفى ،محافظ البحر الأحمر بالمتابعة المستمرة لاجراءات الوقاية من فيروس كورونا

من جانبها أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا،اليوم الإثنين، أنه تم تشكيل لجان متفرقة من موظفى الوحدة المحلية لتعليق الإعلانات الخاصة بالتوعية الصحية وكيفية الوقاية من فيروس كورونا والتنبيه على التجار والمحلات التجارية المختلفة بعدم رفع الأسعار وعدم استغلال المواطنين وضرورة التعقيم المستمر لليدين والمكان.

وشددت المغربى فى بيان لها على أصحاب المحلات بضرورة التنبيه على المواطنين بعدم التعامل باليد مع الخضار والفاكهة والسلع الغذائية حتى لا يساعد ذلك فى نقل العدوى بالفيروس

وأوضحت رئيس المدينة أنه تم تعليق قرابة 70 اعلان بمنطقة سفاجا البلد بالشارع الرئيسى والخلفى شارع البحر، ايضا تم تعليق الإعلانات بسوق الخضار والفواكه الرئيسى بالكيلو 3 شارع سفاجا قنا الرئيسي.

كانت كلفت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، مدير إدارة المواقف بالوحدة المحلية بتطهير وتعقيم وسائل المواصلات وسيارات السرفيس بمواقف بمدينة سفاجا ، والتى جاءت بالتنسيق مع الإدارة الصحية وإدارة البيئة ، وذلك ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية التى تتخذها المدينة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشفت رئيس المدينة عن توفير 5 ماكينات رش ومواد تطهير وتعقيم لعمل الإجراءات الاحترازية بجميع خطوط المواصلات الداخلية "خط كيلو 5 وخط كيلو3 وخط كيلو 8 وخط منطقة العرايشي" وإلزام السائقين على تطهير السيارات قبل العمل يوميا .

وأضافت أن إدارة المواقف قامت بتطهير موقف الأقاليم سفاجا / قنا وسفاجا الغردقة وإلزام السائقين بتطهير السيارات قبل نقل الركاب، والتأكيد على تطهير السيارات من خلال تسليم كارت يؤكد التعقيم لنقطة الكارته حيث تم إلحاق موظف بكل نقطة من إدارة البيئة للتأكيد تعقيم السيارات.



ملصقات ورقية فى شوارع سفاجا للتوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا



ملصقات ورقية فى شوارع سفاجا للتوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا



ملصقات ورقية فى شوارع سفاجا للتوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا



ملصقات ورقية فى شوارع سفاجا للتوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا