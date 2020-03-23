صور.. معابد الكرنك والأقصر تنطلق فى أعمال التطهير والتعقيم ضد "كورونا"

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت معابد الأقصر والكرنك بمحافظة الأقصر، البدء فى أعمال التعقيم والتطهير لكافة أروقة وأرضيات وأماكن الجلوس بالمعابد، وذلك ضمن الخطط والإجراءات الوقائية والاحترازية لوزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العنانى، لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وذلك عقب إعلان الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تقرر غلق كافة المناطق الآثرية المفتوحة للزيارة بدءاً من يوم الإثنين المقبل 23 مارس وحتى 31 مارس، لتعقيم وتطهير كافة المناطق الأثرية على مستوى محافظة الأقصر.

وفي معابد الكرنك يقول الطيب غريب مدير بمعبد الكرنك، أنه تم البدء فى أعمال التطهير والتعقيم تحت إشراف كل من عبد الخالق عبد الحميد مدير معبد الكرنك، ومحمد بكرى مدير مركز الزوار، والدكتور مصطفى الصغير مدير بمعابد الكرنك، حيث تم العمل على تعقيم وتطهير المعابد المختلفة داخل الكرنك ومركز الزوار ودورات المياه والمقار الإدارية، وذلك خلال تلك الفترة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد – 19" بمصر، حيث تم تكليف رؤساء الإدارات المركزية ومديري عموم المناطق باتخاذ اللازم لغلق جميع المناطق الأثرية المفتوحة من يوم 23 مارس وحتى نهاية الشهر الجاري.

كانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت بدء عملية التطهير الشامل لكل المواقع والمتاحف الأثرية بأنحاء الجمهورية، والتي تتم وفقًا للمعايير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان، حيث أعمال التطهير والتعقيم شملت جميع الأسطح بمناطق الخدمات السياحية للزائرين والمداخل والمخارج الخاصة بالمنطقة وشباك التذاكر والممرات والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان، كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين.

كما اتخذ المجلس الأعلى للآثار قرار بغلق المتاحف والمناطق الأثرية في كافة أنحاء الجمهورية أمام الزيارة وذلك في إطار مقامة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأكدت وزارة السياحة والآثار على جميع العاملين في المكاتب التابعة للوزارة وللهيئة بالمطار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام القفازات والكمامات وخاصة في التعامل مع السائحين والجمهور، كما حرصت على لقاء السائحين للاطمئنان على إجراءات سفرهم قبل مغادرتهم مطار القاهرة.