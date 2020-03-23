اليوم السابع
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لليوم الرابع على التوالي..

صور.. مدينة الأقصر : التزام 346 محل تجارى ومقهى بقرار الغلق وضبط 29 مخالفة لمكافحة كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 12:14 ص
صور.. مدينة الأقصر : التزام 346 محل تجارى ومقهى بقرار الغلق وضبط 29 مخالفة لمكافحة كورونا التزام محلات الاقصر بقرار الغلق
الأقصر – أحمد مرعى

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أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء الأحد، توجيهاته لرئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف لليوم الرابع على التوالي، لتنفيذ أعمال حملة مكبرة لمتابعة قرار رئاسة مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بعدد من المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية من الساعة 7 مساءاً وحتى الساعة 6 صباحاً بمدينة الأقصر، وذلك بالتعاون مع كافة القيادات التنفيذية والأمنية بمدينة الأقصر.

وفى هذا الصدد شن مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، حملة بالتنسيق مع مديرية الأمن تحت إشراف اللواء أيمن راضي مساعد الوزير مدير أمن الأقصر، واللواء عصام مهنى مساعد مدير الأمن وإدارة شرطة المرافق بقيادة المقدم أشرف أبو الفتوح مدير الإدارة، والمقدم خالد الغول وكيل إدارة شرطة المرافق، تنفيذ حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ قرار غلق المقاهى والكافيهات والمنشات التجارية وتحرير المحاضر اللازمة تجاة المخالفين.

وإستهدفت الحملة شارع السوق السياحى والصنايع والمستشفى العام ونجع الطويل، حيث شارك بالحملة المهندس نشأت عادلي مدير الإدارة الهندسية ورؤساء الأحياء وإدارة المتابعة الميدانية ومسئولي قسم الإشغالات بمجلس مدينة الآقصر، وأسفرت عن التأكد من إلتزام 346 محل تجاري مغلق حسب التوقيتات المحددة طبقا للقرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما تم ضبط 29 محل تجاري مخالفاً للقرار.

وأكد العميد أيمن الشريف، على مواصلة تلك الحملات اليومية والإلتزام بتوصيات رئيس مجلس الوزراء بشأن اغلاق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات طبقا للتوقيتات المحددة ورصد المخالفات أول بأول مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين حتى نمر ببلادنا وأهالينا الي بر السلامة والأمان.

وكانت قد ألغت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الأقصر، بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع رئيس حى شمال، 3 حفلات زفاف بمنطقة شمال التابعة لمدينة الأقصر، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، حيث تم التدخل لإلغاء تلك الحفلات الثلاثة للزفاف بعد إقامة الأهالى للسرادق الخاص بكل زفاف، وتم التنبيه على الأهالى بضرورة إلغاء الزفاف لتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء بمنع التجمعات والاحتفالات والمناسبات من الساعة 7 مساءاً وحتى 6 صباحاً، وذلك فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دوره المجتمعى.

1 مدينة الأقصر تواصل حملاتها لمتابعة قرار غلق المحلات فى 7 مساءاً
1 مدينة الأقصر تواصل حملاتها لمتابعة قرار غلق المحلات
2 الأقصر تعلن إلتزام 346 محل تجارى ومقهى بقرار رئاسة الوزراء
2 الأقصر تعلن إلتزام 346 محل تجارى ومقهى بقرار رئاسة الوزراء

 

3 ضبط 29 مخالف لقرار الغلق لمكافحة كورونا
3 ضبط 29 مخالف لقرار الغلق لمكافحة كورونا

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