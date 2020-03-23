صور.. مدير "بنها الجامعى": تعقيم وتطهير المستشفى للوقاية من فيروس كورونا

القليوبية نيفين طه

أجرى الدكتور طارق عيسوى المدير التنفيذى للمستشفيات بنها الجامعية اليوم جولة تفقدية بالمستشفى شملت كافة الأقسام العلاجية وعناية الطوارئ الجديدة ومبنى الجراحة والعمليات الجديدة،ورافقه خلال الجولة الدكتور عمرو الدخاخنى نائب المدير التنفيذى للشئون العلاجية وتأتى هذه الجولة ضمن سلسلة من الإجراءات التى اتخذتها إدارة المستشفيات للاطمئنان على حسن سير العمل ومتابعة ما يستجد من معوقات وايضا الاطمئنان على عمليات التطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا.

وأكد الدكتور طارق العيسوى المدير التنفيذى لمستشفى بنها الجامعى، أن تلك الجولة شملت جميع المرضى بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية لهم والتأكد على جاهزية التعقيم بجميع الأقسام بالمستشفى وكذلك العاملين بها ضد فيروس كورونا.

كما تم التأكيد على طقم العمل من تمريض وأطباء باتخاذ كافة الإجراءات الأحترازية خلال التعامل مع المرضى أو المترددين إلى المستشفى وتوفير كافة الخدمات الطبية والأدوية اللازمة لهم.

كما أعلنت إدارة مستشفى بنها الجامعي، أنه لا يوجد نقص فى المستلزمات الطبية بالمستشفى، وأشار الدكتور طارق العيسوى مدير مستشفى بنها الجامعي، فى تصريحات صحفية أن العمل يتم فى المستشفى على قدم وساق لتوفير كافة الخدمات الطبية للمترددين على المستشفى .

وتابع مدير المستشفى أنه لا صحة من نقص الواقيات الشخصية أو أى مستلزمات طبية بجانب أن المستشفى بدأت بالفعل بمشاركة ومساهمة بعض افراد ومؤسسات من المجتمع المدنى بالتبرع للمستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة لها طبقا للمواصفات اللازمة، كما أن المستشفى بكافة العاملين بها حريصة فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وحماية جميع العاملين والمرضى والمترددين على المستشفيات.

وأعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ، عن عدة إجراءات احترازية قامت بها إدارة مستشفى بنها الجامعى بإشراف الدكتور مصطفى القاضى رئيس مجلس إدارة المستشفى والدكتور طارق العيسوى المدير التنفيذى للمستشفى منها المرور الدورى والمستمر للتوعية بخطر انتشار فيروس كورونا المستجد والتأكيد على اتباع تعليمات وزارة الصحة فى النظافة الشخصية وطرق التعامل مع المرضى وطرق مكافحة العدوى وإجراءات السلامة والصحه المهنيه بجانب تعقيم العيادات الخارجيه بالمستشفيات بالتعاون مع وحده الأزمات والكوارث بالجامعة.

وأشار إلى أنه تم إخلاء الزائرين والغاء الزيارة من المستشفيات ومنع الزيارة طبقا لقرار وزير التعليم العالى بالتعاون مع الأمن الإدارى حفاظا على صحة المرضى .



جولة مدير المستشفى



جولة مدير المستشفى



جولة مدير المستشفى



جولة مدير المستشفى