اليوم السابع
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صور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد منشآت خدمية وصحية

الإثنين، 23 مارس 2020 04:47 م
صور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد منشآت خدمية وصحية جولة محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الاثنين، عدد من المنشآت الخدمية والصحية بمركزى كفر الشيخ وقلين، حيث تفقد وحدة الرصف بمدينة كفر الشيخ، بالإضافة إلى استكمال أعمال تدبيش طرفى الطريق الدولى ورصف الطريق الجديد ( الدولى كفر الشيخ - دسوق )، لافتاً أن نسبة الأعمال بالطريق المائل بلغت 60% والرأسى 85%.

كما تفقد الوحدة المحلية لقرية صندلا التابعة لمركز ومدينة كفر الشيخ، لمتابعة سير وانتظام العمل، وبالمرور على القرية للاطمئنان على سير العمل بمنظومة النظافة، شدد " المحافظ " على رفع كفاءة النظافة العامة ومسح شوارع القرية ورفع تراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها الى المقالب العمومية، فضلاً عن تفقده عزبة طاهر التابعة لمركز ومدينة كفر الشيخ، حيث تلاحظ أثناء المرور وجود تشوينات على أرض زراعية، وعلى الفور كلف " المحافظ "، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بإزالة التشوينات والإفادة عن حالتها.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، قرية ميت الديبة التابعة لمركز ومدينة قلين، مكلفاً برفع كفاءة النظافة بالقرية، وكسح مياه الأمطار المتواجدة بجانب سور مدرسة ميت الديبة، ورفع ناتج تطهير مصرف نشرت، بالإضافة إلى تفقد مستشفى قلين المركزي، للاطمئنان على تقديم أفضل سبل الرعاية الطبية للمرضي، وانتظام إجراءات الفحص الطبي.

 جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلى سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين.

 

 

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