اليوم السابع
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صور.. محافظ سوهاج: إزالات فورية لـ 53 حالة تعدى وبناء مخالف خلال 7 أيام

الإثنين، 23 مارس 2020 01:37 م
صور.. محافظ سوهاج: إزالات فورية لـ 53 حالة تعدى وبناء مخالف خلال 7 أيام جانب من الإزالة
سوهاج - عمرو خلف

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن تنفيذ الوحدات المحلية لإزالات فورية في المهد لـ 53 حالة تعدي وبناء مخالف، خلال الأسبوع الماضي، مؤكداً تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخري.

وأوضح محافظ سوهاج أن مركز ومدينة جرجا أزال 15 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة "حماية النيل" بإجمالي مساحة  1445 متر، مشيرا إلى أنه نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة البلينا إزالة فورية في المهد بنجع أبو عبده بمساحة 90 مترا، كما تمت إزالة فورية لحالتين تعدي على أملاك الدولة بالجلاوية بمركز ومدينة ساقلتة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وقال المحافظ أنه تمت إزالة 7 حالات تعدى على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، خلال حملة مكبرة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، لافتا إلى أنه في حي غرب سوهاج تمت إزالة في المهد لشدة خشبية ومصادرة مواد البناء بحوض الثلاثين.

وكشف الفقي، عن إزالة 26 حالة تعدي بمركز ومدينة طما إزالة فورية على مساحة 10 قراريط و11 سهم أملاك دولة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لافتا إلى إزالة حالة تعدي على 4 قراريط  أراضي زراعية بقرية نيدة مركز ومدينة أخميم.

وفى وقت سابق أكد طارق الفقى محافظ سوهاج على أهمية تطوير مكتبة رفاعة الطهطاوى والحفاظ على القيمة التاريخية والأثرية لها، وإبراز قيمتها كأحد أهم المكتبات التراثية، جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الاثنين، لمكتبه رفاعة الطهطاوى بمقر مجلس مدينة سوهاج .

وجه المحافظ رئيس مجلس مدينة سوهاج بتأمين منافذ المكتبة للحفاظ على محتوياتها من أمهات الكتب والمخطوطات ذات الطابع التاريخي، حيث تحتوى على مخطوطات نادرة، منها مخطوط يرجع لعام 398هـ .

ولفت المحافظ إلى أهمية متابعة عملية تطوير المكتبة على أن تقوم لجنة لمتابعة أعمال التطوير التى ستقوم بها وزارتى الآثار والثقافة، ومتابعة الخطوات الفعالة خلال المرحلة القادمة لتطوير المكتبة التراثية، كما تفقد المحافظ قاعتى الاطلاع بالمكتبة، ومبنى مجلس مدينة سوهاج كمبنى أثرية ذو طراز معمارى فريد.

 

 

ازالات جهينة (1) (1)
ازالات جهينة 

ازالات طما (1)
ازالات طما 

ازالات جهينة (2)
ازالات جهينة

 


سوهاج

محافظ سوهاج

ازالة

جهينة

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