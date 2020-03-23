صور.. مجلة "نور" للأطفال تواصل حملتها للتوعية بمخاطر فيروس كورونا

كتب لؤى على

نشرت مجلة" نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر علي صفحتها الرسمية علي موقع فيسبوك، وعلي موقع اليوتيوب، فيديو عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا.



ويتضمن الفيديو الذى يحمل عنوان (طرق الوقاية من فيروس كورونا الجديد )، معلومات عن فيروس كورونا المستجد، حول قطره، و إمكانية انتقاله عبر الهواء و بقاءه على الأسطح وكيفية تعقيم الملابس والأغراض المعدنية للتخلص منه، ويتضمن الفيديو أيضا بعض الإرشادات حول ضروره الحرص علي نظافة اليدين جيداً، ولبس الكمامه في الأماكن المزدحمة.



كما طرحت المجلة عبر موقعها الرسمي و صفحتها علي الفيس بوك عددا من المنشورات حول "فيروس كورونا المستجد" ، في إطار سلسلة من الرسائل تعمل مجلة "نور" على تنفيذها بأسلوب سهل وبسيط للأطفال، لتوعيتهم بالسلوكيات الصحيحة والخاطئة في مواجهة فيروس كورونا.





مجلة نور للأطفال تواصل حملتها للتوعية بمخاطر فيروس كورونا (1)



مجلة نور للأطفال تواصل حملتها للتوعية بمخاطر فيروس كورونا (2)



مجلة نور للأطفال تواصل حملتها للتوعية بمخاطر فيروس كورونا (3)



مجلة نور للأطفال تواصل حملتها للتوعية بمخاطر فيروس كورونا (4)



مجلة نور للأطفال تواصل حملتها للتوعية بمخاطر فيروس كورونا (5)