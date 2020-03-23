صور.. مبادرات شبابية للتعقيم وتوزيع كمامات وقفازات على رواد البنوك بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أطلق عدد من شباب وأهالى محافظة الشرقية عددا من المبادرات للتصدي لفيروس كورونا بجميع مدن وقرى المحافظة، ففى مركز أبو كبير تبنى الحاج أحمد أبو زيد مبادرة تطهير مجلس المدينة وجميع الوحدات المحلية بما فيها القرى والعزب، وعقد اتفاقا بذلك مع المهندس وجيه صدقى رئيس مركز ومدينة أبو كبير، وجاري منذ أمس تطهير القرى ومباني الوحدات المحلية والإدارات والمصالح الحكومية.

وتبنى المهندس حسيب راضى والدكتور خالد هلال ومحمد صلاح، مبادرة توزيع كمامات وقفازات وزجاجات مطهرة على رواد البنوك وماكينات الصرف أمام البنوك لتلافى العدوى لأصحاب المعاشات والموظفين الذين يصرفون رواتبهم وأمام مكاتب البريد أيضا.

وفى مركز كفر صقر، أطلق الشباب مبادرة طهر نفسك ومنزلك وقال علاء صلاح والمهندس سليم حسن ومحمد طلعت إنهم بدأوا بتطهير برج رقم واحد بجوار معهد الخدمة الاجتماعية بمدينة كفر صقر وأنهم قاموا بتطهير البرك والشوارع المحيطة به وجميع الشقق البالغ عددها 66 شقة.

وقال محمد السيد من مدينة فاقوس إنه مع فريق شباب بيحب بلده يتبنى مبادرة ويقوم بتوزيع جوانتي وكمامة وتعقيم كامل علي كل فرد أمام ماكينات الصرف الالي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرا مؤكدا أنه إستطاع مع عدد من رجال الأعمال توفير كميات كبيرة من الكحول والجوانتي والكمامة تكفي لأكثر من 5آلآف فرد.

وناشد السيد، الشباب ورجال الأعمال بدعمهم والوقوف معهم من خلال المشاركة في التنظيم أو إرسال أي شئ يخص الوقاية من الفيروسات سواء جوانتي او كمامة او مطهرات، وقال إن العدد المستهدف في نهاية الشهر حماية 30 ألف موظف وصاحب معاشات من الأمراض أمام البنوك.

وفى قرية هرية رزنة مسقط رأس الزعيم أحمد عرابي قال أحمد أمين النجدى أنه وعدد من شباب وكبار القرية اطلقوا مبادرة تطهير الشوارع وتعقيم المساجد لمواجهة فيروس كورونا، حيث تطوع عدد كبير من الأهالي في مبادرة شعبية منهم لخدمة الأهالي والحفاظ على صحتهم وسلامتهم هما وذويهم.

وقال أحد زكي احد أهالى القرية، أن الحملة شملت معظم الشوارع والمحال والمساجد بقرية هرية رزنة، حفاظًا على صحة الأهالي المترددين على المحال فضلا عن مداخل وحوائط المنازل الخارجية ، ومساهمة في القضاء على فيروس كورونا.

وأوضح الشباب أن هذا العمل تطوعي من أجل خدمة أهالي القرية، حيث يتم التعقيم بالكلور والكحل والمطهرات، مشيرا إلى أنهم يشعرون بفرحة غامرة بمساعداتهم أهالي وأبناء قريتهم خاصة كبار السن والأطفال، حيث أن تلك الحملة التطوعية لاقت استحسان كبير من أهالي القرية.

وأشار، يحيى عبد المجيد وصلاح محمود حسن من أهالى قرية خلوة الشرفا مركز أبو كبير أن الحملة تشمل جميع الشوارع بلا استثناء وأن عمليات التعقيم والتطهير تأتي مساهمة ومساندة لأجهزة الدولة، للتصدي لذلك الفيروس، وأيضا خدمة لأهالي القرية والحفاظ عليهم، لمنع والحد من انتشار الفيروس كورونا.

وفى قرية بنى عامر مركز الزقازيق قال الشيخ محمد محمد مراعى وكيل عام المشيخة الصوفية بالشرقية وأحد أبناء القرية أنه تم بدء مبادرة حملة احمي نفسك وطهر بلدك شارك فيها الاهالى بالمال والجهد والوقت والدعم المعنوي في تطهير وتعقيم أكثر من 80٪ من شوارع البلد الرئيسية والفرعية ووجهات البيوت والأسواق والمساجد.

يشار إلى أن المحافظة شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

ونفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة ، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.



جانب من اعمال التطهير والتعقيم



جانب من اعمال التطهير والتعقيم



جانب من اعمال التطهير والتعقيم