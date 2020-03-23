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صور.. قياس درجة الحرارة لجميع العاملين والمترددين بمديرية التربية والتعليم بالغربية

الإثنين، 23 مارس 2020 05:30 م
صور.. قياس درجة الحرارة لجميع العاملين والمترددين بمديرية التربية والتعليم بالغربية
الغربية – عادل ضرة

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 نفذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، آلية قياس الحرارة لجميع العاملين والمترددين على ديوان المديرية، من الجماهير والمعلمين وأولياء الأمور، كخطوة استباقية لضمان سلامة العاملين والمترددين على الديوان، وحفاظاً على الصحة العامة والسلامة للجميع، للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية، وحرصاً على أمن وسلامة جميع العاملين بالتربية والتعليم، بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

من ناحيته  أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم  إجراء قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، والتي تم توفيرها بالمديرية لضمان عدم انتقال العدوى بين العاملين والمترددين على الديوان، مشيرا أنه سيتم تطبيقه بصفة دائمة داخل الديوان اعتباراً من اليوم كإجراء وقائي واحترازي.

وكان وكيل الوزارة قد أصدر تعليماته لجميع مديري عموم الإدارات التعليمية العشر ، ببدء إجراءات قياس الحرارة لجميع العاملين والمترددين على الإدارات وبصفة دورية ومستمرة.

وعلى هامش ذلك، تم اليوم تننفيذ خطة التطهير بمقر لجنة النظام والمراقبة لدبلوم المدارس الزراعية، بمقر مدرسة علي مبارك الابتدائية،  كإجراء احترازي وقائي.

من ناحيه نفذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس  ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، خطة  تطهير  مقار لجنة الإدارة لدبلوم المدارس الصناعية والزراعية، داخل  مدرسة طنطا الفنية الميكانيكية، كما تم تطهير لجنة النظام والمراقبة لشهادة إتمام الدراسة بالتعليم الأساسي، بمقر مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بطنطا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تم تطهير دار رعاية  المسنين بشارع حسن حسيب بطنطا.

 

وكان وكيل الوزارة قد أصدر تعليماته لجميع مديري عموم الإدارات التعليمية العشر، ببدء حملة التطهير لجميع المدارس عقب انتهاء يوم العمل منذ الأحد الماضي، بالإضافة إلى جميع الإدارات النوعية التابعة للدواوين.

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