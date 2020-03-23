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صور.. شكاوى من انتشار أكوام القمامة فى شوارع المحلة

الإثنين، 23 مارس 2020 06:00 ص
صور.. شكاوى من انتشار أكوام القمامة فى شوارع المحلة شكوى من انتشار القمامة
الغربية – مصطفى عادل

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سادت حالة من الغضب بين المواطنين بمدينة المحلة، بسبب انتشار أكوام القمامة فى عدد كبير من الشوارع والمناطق الرئيسية بالمدينة بكميات كبيرة، وتركها لعدة أيام متصلة بدون رفعها، الأمر الذى يترتب عليه انتشار الروائح الكريهة، والحشرات والكلاب الضالة التى تبحث فى القمامة عن الطعام.

ورصد "اليوم السابع" انتشار القمامة بمنطقة الجمهورية والمعروفة بالصين الشعبية نظرا لكونها من أكثر المناطق ازدحاما بالسكان. كما انتشرت أكوام القمامة بشوارع المدارس والـ55 وجمال عبد الناصر، وانتشار النباشين للبحث عن مخلفات البلاستيك والكانز والكرتون وبعثرة محتوياتها بالشوارع.

واشتكى الأهالى من عدم قيام مسئولى الأحياء برفع القمامة أولا بأول، رغم جهود الدولة التى تبذلها للحد من انتشار الأمراض وفيروس كورونا، وحملات التطهير التى تتم على مدار اليوم، مطالبين الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بسرعة التدخل لرفع أكوام القمامة من الشوارع والتى تنذر بكارثة انتشار الأمراض والأوبئة.

وكان الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، قد أكد استمرار أعمال المتابعة اليومية للقرارات الصادرة بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة المواطنين، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية إلى جانب مراقبة الأسواق ومتابعة توافر السلع وعدم زيادة الأسعار.

وشدد محافظ الغربية على رؤســـاء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع هذا القرارات موضع التنفيذ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وقال المحافظ إنه يوجد لدى محافظة الغربية مخزون إستراتيجى من جميع السلع لمدة تكفى أكثر من 6 شهور، مؤكدا أنه يجرى مواصلة العمل على مدار الساعة بتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات، وذلك لضبط المخالفين.

وأكد المحافظ استمرار الحملات المكثفة على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية لمكافحة جشع التجار واستغلال البائعين للأزمة، مشيرا إلى استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، لتلقى شكاوى المواطنين وسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

شكوى من انتشار القمامة (1)
 
شكوى من انتشار القمامة (3)
 
شكوى من انتشار القمامة (4)
 
شكوى من انتشار القمامة (5)
 
شكوى من انتشار القمامة (6)
 
شكوى من انتشار القمامة (7)
 
شكوى من انتشار القمامة (8)
 

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