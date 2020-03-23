اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 04:57 م
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صور.. شباب بالعريش ينظمون حملة تعقيم مقرات شبابية وسيارات الأجرة

الإثنين، 23 مارس 2020 04:26 م
صور.. شباب بالعريش ينظمون حملة تعقيم مقرات شبابية وسيارات الأجرة
شمال سيناء - محمد حسين

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واصل مجموعة من الشباب بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش لليوم الثالث حملة تعقيم وتطهير استهدفت مختلف المناطق بمدينة العريش، وأوضح الشباب أن الحملة تحمل اسم معا للتطهير بالعريش، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وإيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة الشباب وكليب راشد وكيل الشباب بالمديرية.

وتم فى اليوم الثالث تنفيذ فعالية تضمنت توزيع علب لرش الكلور المخفف على سائقى خطوط المواصلات الداخلية، وتعقيم مسجد النعمان والشوربجى والهادى والسلام والعباسى وعمر بن عبد العزيز والبنهاوى وصلاح الدين والرفاعى والتقوى وحضانة رياض الصالحين ، ونفذ عمليات التعقيم مجموعات 6 أكتوبر الكشفية والإرشادية التطوع.

وسبق وقام شباب فريق الكشافة بمركز شباب 6 اكتوبر بشمال سيناء بتعقيم وسط المدينة وتطهير أحياء " الشوربجى والسلايمة " فى مدينة العريش.

وقدم ايهاب حسن عبد الوهاب ، مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء الشكر للشباب خلال استقباله لهم بديوان المديرية تقديرا لمجهودهم طوال 3 أيام متواصلة .

وأكد مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء أن هذا المجهود من أهم أنشطة الشباب خلال هذه الفترة والذين استطاعوا بجهود تطوعية مهمة خدمة اهلهم ووطنهم وتوفير احتياجات عاجلة لهم.

وأعلنت اليوم إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء، الانتهاء من تطهير وتعقيم، مقر هندسة كهرباء الشيخ زويد فى إطار ما  تقوم به الدولة من جهود لمكافحة أسباب انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واشراف الدكتورمحمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد.

وبدأت فرق وحدة الملاريا بشمال سيناء اعمال تعقيم وتطهير جديدة فى قريةً قاطية بشمال سيناء، واعلن بيت ثقافة قاطية بشمال سيناء انه بالتعاون مع وحدة ملاريا قاطية التابعة لقطاع الصحة، وتحت رعاية الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء واحمد عبد الصاحى مدير بيت ثقافة قاطية، تم تعقيم ورش جميع المصالح والمؤسسات الحكومية ضد فيروس كورونا الجديد.

 

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شباب-بالعريش-ينظمون-حملة-تعقيم-مقرات-شبابية-وسيارات-الأجرة--(8)
 

 

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شباب-بالعريش-ينظمون-حملة-تعقيم-مقرات-شبابية-وسيارات-الأجرة--(10)
 

 

شباب-بالعريش-ينظمون-حملة-تعقيم-مقرات-شبابية-وسيارات-الأجرة--(11)
 

 

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شباب-بالعريش-ينظمون-حملة-تعقيم-مقرات-شبابية-وسيارات-الأجرة--(15)
 

 


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العريش

كورونا

تعقيم وتطهير

سيناء

فيروس كورونا

محافظه شمال سيناء

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