اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 12:20 م
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صور.. شباب الغربية يشنون حملات لتوعية المواطنين وتطهير المنشآت العامة

الإثنين، 23 مارس 2020 12:03 م
صور.. شباب الغربية يشنون حملات لتوعية المواطنين وتطهير المنشآت العامة شباب الغربية يشنون حملات لتوعية المواطنين وتطهير المنشآت العامة
الغربية محمد طارق

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 شن عدد كبير من المتطوعين الشباب بقري ومدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية ، حملات توعوية للمواطنين بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية للتوعية ضد مرض كورونا المستجد ، وذلك بمشاركة مجموعة من الشباب الجامعي ، كما قام الشباب بشن حملات أخرى لتطهير جميع المنشات العامة وللمساجد والكنائس وكذا أقسام ونقاط الشرطة ، بالجهود الذاتية ، لمنع انتشار الفيروس وحماية المواطنين من العدوى .

 

وفي هذا الصدد قالت سهيلة رباح أحد الشباب ، إن الحملة يشارك فيها العشرات من الشباب الجامعي بخلاف ما كان متوقع منذ اليوم الأول منها ، مضيفة أن الحملة هدفها خدمة الأهالي والحد من انتشار العدوى من خلال حملات توعوية وتطهير وتعقيم جميع المنشآت العامة والشرطية .

 

وأوضحت أن الشباب قاموا بلصق وتعليق لافتات توعية بجميع المنشآت العامة والميادين والشوارع الرئيسية ، وكذا توزيع المطهرات والماسكات وكتاب توعية للمواطنين في الشوارع ، كما قام الشباب بشراء المواد المستخدمة وأجهزة الرش جميعها بالجهود الذاتية .

 

وكان طارق رحمي محافظ الغربية، قد أصدر قرارا بغلق جميع  دور المناسبات وقاعات الأفراح حتى نهايه شهر مارس الجاري، نظرا الظروف الراهنة، والإجراءات التي تتخذها الدوله لمواجهة خطر فيروس كورونا، كما قرر المحافظ منع تقديم الوجبات والمشروبات داخل المطاعم والمقاهي ومنع تدخين الشيشة في المقاهى.

 

كما أصدر قراراً لرؤساء المدن والاحياء بغلق المحلات التي لا تتبع تعليمات النظافه العامة،  ورفع كافه الاشغالات والأسواق العشوائية وتطهير أماكنها وتطهير المباني الحكومية والمساجد والكنائس ومداومة تهوية الغرف.

 

ومن ناحية أخرى، نفذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية خطة عمل تطهير مكاتب العاملين بديوان المديرية، بعد الانتهاء  تماماً من انصراف جميع العاملين بالديوان، في إطار خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمقاومة فيروس كورونا، والتي تمت مناقشتها اليوم بمكتب وكيل الوزارة مع أعضاء قسم الكيمياء بالتعليم الفني الزراعي.

 

جانب من الحملات (1)
جانب من الحملات 

جانب من الحملات (2)
جانب من الحملات

جانب من الحملات (3)
جانب من الحملات 

جانب من الحملات (4)
جانب من الحملات 
 

 


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