صور.. شباب "الرزيقات" يطهرون ويعقمون قريتهم بالجهود الذاتية لمكافحة كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

استكمالاً للدعم الكبير الذى حصل عليه الشباب والثناء عليهم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، انطلق عدد من شباب قرية الرزيقات قبلي التابعة لمركز أرمنت جنوب غرب الأقصر، فى تطهير قريتهم لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وذلك بالتعاون مع مجلس قروي الرزيقات، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التى بدأتها محافظة الأقصر لتعقيم كافة المنشآت والمؤسسات والشوارع بالمدن والقرى تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وتجمع عدد من شباب قرية الرزيقات بمدينة أرمنت، وقاموا بإحضار "2 ماتور رش"، ووضع فيهما المواد المخصصة للتعقيم والتطهير، وقام الشباب بعملهم فى المرور على كافة أماكن القرية، والمؤسسات الحكومية، وذلك بدءاً من مركز تجمع قوات الشرطة، وقصر الثقافة، ومركز الشباب، ومقر التضامن الاجتماعي، والجمعية الزراعية، ومبنى شروق، وكذلك تطهير ماكينات الصرف الآلي، بالإضافة إلى الدواوين الخاصة بالعائلات، وشوارع القرية الرئيسية والفرعية.

وأكد الشباب على أنهم مستمرون في تطهير كافة بقاع القرية من مدارس ومساجد متبقية، وإعادة عمليات التطهير بشكل دوري كل يومين على الأماكن الحيوية التي يتردد عليها الأهالي، بالإضافة إلى توعية أهالي القرية بأهمية النظافة الشخصية وتقليل الإختلاط خلال تلك الفترة، مشيرين إلى إستجابة كبيرة من قبل الأهالي، وتفهمهم لخطورة المرض وأهمية الوقاية منه لعدم تفشي المرض.

وكانت قد واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، من حملاتها للتعقيم والتطهير لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لمياه الشرب بقيادة المهندس محمد عويس، حيث قامت إدارة التطهير بآداء بأعمال التطهير اليومية بديوان عام الشركة، وذلك لمكافحة أى مستجدات لقطاعات الشركة ذات الإختلاط المباشر بالمواطنين، وسيارات الشركة المختلفة للحفاظ على الصحة العامة للعاملين بالشركة.

ومن جانبه صرح اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه تمت مواصلة أعمال تعقيم وتطهير محطة مياه البعيرات بإدارة مياه القرنة تحت إشراف المهندس أحمد حسن مدير إدارة القرنة، وتنفيذ ومتابعة مهندس أحمد الطيب مدير محطة البعيرات، والدكتور محمد فوزى بسيونى مدير المعمل، وذلك إستمراراً لجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر لمكافحة عدوى فيروس كورونا.



1 شباب قرية الرزيقات يطهرون ويعقمون قريتهم بالجهود الذاتية



2 جانب من تطهير الشباب لمنشآت القرية ضد كورونا