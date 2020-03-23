صور.. سيارة نقل ثقيل تحطم بوابة وواجهة مدرسة بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم فى بيان لها، تحطم بوابة مدرسة ابتدائية بالعريش اثر إصطدام سيارة نقل ثقيل بواجة وبوابة المدرسة، وأوضح البيان ان عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، تابع اليوم الإثنين الأضرار التى حدثت بواجهة وبوابة المدرسة يرافقه عبد القادر العلاقمى مدير مكتب وكيل الوزارة .

واشار البيان إلى أنه تبين أن الحادث نتيجة دخول و إصطدام سيارة نقل ثقيل بواجهة وبوابة المدرسة، واجتمع وكيل وزارة التعليم بمديرة المدرسة ثناء الزرباوى وصاحب السيارة، وتم أخذ تعهد على صاحب السيارة بإصلاح ما تم إتلافة بسرعة تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، عن تفعيل مبادرة معلم أون لاين لتقديم خدمة تقديم الدروس التعليمية للطلبة عبر الأنترنت .

وقال عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء في بيان له، أنه تابع تفعيل مبادرة معلم أون لاين من غرفة العمليات بديوان عام المديرية .

وأشار إلى أنه تم توفير الأستديو الخاص بتسجيل الدروس التعليمية اجهزته مديرية التربية والتعليم ، وذلك لتسجيل الدروس التعليمية وتبث على قناة معلم أون لاين، ويقوم بالشرح أفضل المعلمين والموجهين كل فى مادتة .



