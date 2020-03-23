اليوم السابع
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صور ..حملات نظافة بشوارع الجيزة لتحسين الخدمة ومنع انتشار الأوبئة

الإثنين، 23 مارس 2020 12:43 م
صور ..حملات نظافة بشوارع الجيزة لتحسين الخدمة ومنع انتشار الأوبئة حملات نظافة بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت هيئة نظافة الجيزة حملة نظافة بشوارع أحياء العجوزة والدقى، بالتزامن مع أعمال النظافة التى تنفذها في المحافظة بالكامل، حيث حرصت الهيئة برئاسة شفيق جلال، على تحسين خدماتها للوقاية من الفيروسات والأوبئة.
 
وقال مختار أبو الفتوح، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، إنه تم تنفيذ حملات نظافة بشوارع جزيرة العرب، و جزيرة العرب مع لبنان، وعدد من الشوارع، مؤكدا أن جميع العاملين بالهيئة يحرصون على ارتداء الكمامات والقفازات لحماية أنفسهم، وخاصة بالتزامن مع خطة الهيئة لمكافحة فيروس كورونا.
 
ونفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، حملات تعقيم وتطهير بإدارات ومخازن الهيئة ومبنى الديوان العام، والورش والجراجات التابعة لها، ضمن الخطة الاحترازية التى تنفذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وقال مختار أبو الفتوح، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، إنه تم رش المطهرات بجميع الطوابق ودورات المياه والمصاعد ومحيط المبنى، بالإضافة إلى توعية العمال بطرق الوقاية وأعراض المرض للحفاظ على أنفسهم من العدوى.
 
ووزعت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل، كمامات وقفزات وزجاجات مطهرات على العاملين الميدانين وعمال النظافة وسائقى مركبات النظافة بالمحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
 
وكانت محافظة الجيزة اتخذت عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث قررت المحافظة حظر تواجد الشيش بالمقاهى والكافيتريات وحال مخالفة ذلك يتم ضبطها ومصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة لتلك القرارات، كما وجه محافظ الجيزة بالتكثيف من تعليق الملصقات وإرشادات التوعية فى الأماكن العامة والجهات التابعة للمحافظة والمدارس والجامعات إضافة إلى المرور على المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من إجراءات التطهير والنظافة خلال فترة تعطيل الدراسة.
 
واتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية آمنه للموظفين بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة.
 
حملات نظافة بالجيزة (2)
حملات نظافة بالجيزة 

حملات نظافة بالجيزة (3)
حملات نظافة بالجيزة 

حملات نظافة بالجيزة (4)
حملات نظافة بالجيزة 

حملات نظافة بالجيزة (5)
حملات نظافة بالجيزة 

حملات نظافة بالجيزة (6)
حملات نظافة بالجيزة 

حملات نظافة بالجيزة (1)
حملات نظافة بالجيزة 
 

كورونا

نظافة الجيزة

النظافة

أخبار مصر

الجيزة

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