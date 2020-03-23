صور.. حملات مكثفة للتطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا فى المحافظات

المحافظات - عادل ضرة - ناصر جودة -شريف الديب- إيمان مهنى - عماد عرفة - محمود شاكر

شهدت محافظات مصر اليوم الاثنين، حملات مكثفة وموسعة، للتطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا المستجد ، بالمؤسسات ودور العبادة والشوارع والميادين لمواجهة الفيروس.

ففي اطار اتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية بمركز ومدينة المحلة تحت إشراف اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى وبمشاركة حي اول وثانى المحلة من انتشار فيروس كورونا المستجد تم تطهير وتعقيم العديد من المؤسسات الحكوميه و دور العباده و الشوارع و السيارات و الاماكن الحيويه بمشاركة الطب البيطري و مؤسسات المجتمع المدني

و تم تطهير و تعقيم العديد من مناطق حي اول و منها مناطق الوراقة و المحجوب و العباسي القديم و محلة البرج و ابو راضي و ابو الفضل و الرجبي متضمنة المساجد و المحلات و المدارس و شركة المطاحن بالورشة و وحدات التعبئه و فندق كليوباترا.

و كذلك مناطق حي ثان و هي الجمهوريه و صندفا و السبع بنات و الششتاوي متضمنه العديد من المصالح الحكوميه و الشوارع و المساجد و سيارات السرفيس و الملاكي الماره .

كما تضمنت اعمال التعقيم شوارع قري محلة حسن و صفط تراب و شبرابابل و مداخل قري سندسيس و نمره البصل و تطهير مدارس ميت الليت و المصالح الحكوميه بالشهيدي و مساجد سامول و مساكن تحيا مصر بالعامرية.

كما أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على اتخاذ تدابير احترازية قصوى فى مواجهه كورونا وتعقيم جميع المصالح الحكومية، مناشدا الأهالى البقاء فى المنازل والالتزام بالإجراءات الوقائية من أجل سلامتهم وتجنب المصافحة باليد والعناق والزحام من اجل منع اى سبيل لانتقال العدوى بالفيروس، جاء ذلك خلال جولة للمحافظ اليوم في مدينة بسيون .

واشاد المحافظ باستجابة رجال الاعمال بالمبادرة التى أطلقتها المحافظة حيث تبرع احد رجال الاعمال بمدينة بسيون بكميات كبيرة من المواد المطهرة والمنظفات بلغ وزنها 4 طن وأيضا كميات كبيرة من المستلزمات الطبية تشمل كمامات ووقفازات ومطهرات.

وفى الدقهلية استهدفت فرق التطهير التابعة لمديرية الطب البيطري ، جميع مراكز المحافظة، والتى انطلقت من يوم الجمعة الموافق 13 مارس حتى الآن

وخاصة الأماكن ذات الكثافة العددية العالية، والتى تحتم طبيعة عملها الالتزام بنفس العدد مثل معسكرات الأمن والسجن والحماية المدنية والمطافئ والإسعاف و المستشفيات والمواقف والمساجد ومكاتب البريد.

ونظرًا لحيوية هذه المنشأت، فقد تم إعادة تطهيرها وذلك لضمان خلوها من الفيروسات بصفة عامة وفيروس الكورونا بصفة خاصة، تعتمد فرق الأمان الحيوى البيطرية في عملها علي محورين تطهير المناطق المرجوة باستخدام مطهر مضاد للفيروسات يتمتع بخاصية الأمان علي الملابس والأسطح والإنسان فضلا عن احتفاظه بخاصية الالتصاق بالأسطح لفترة طويلة لا يتطاير.

كما يتم استخدامه من خلال أجهزة رش رذاذية كهربائية وبالتالي لا يكلف اللجان هدر في المطهر ويغطى أكبر مساحة.

وتوفر المديرية الأجهزة والمطهرات والمستلزمات الخاصة بحماية فرقها بالاضافة الي الاستعانة ببعضٍ من تبرعات المجتمع المدنى، وتمكن فريق الأمان الطبي من تطهير 125 منشأة خلال عشرة أيام من بدء الحملة.

ويجدر الإشارة أن دور الطب البيطرى، في مواجهة الفيروس يعتمد فى الأساس علي دوره فى حماية المجتمع من الأمراض المشتركة وممارسته اجراءات الأمان الحيوى لسنوات عديدة، ولا سيما فى السيطرة علي امراض الانفلونزا وغيرها.

يذكر أن اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم توفير 26 طن من الكلور الخام و11 خزان من البلاستيك سعة الواحد منهم 1 طن يتم استخدامهم في تخفيف نسبة الكلور المركز وخلطه بالماء بالإضافة إلي 500 جركن سعة الواحد منها 20 لتر يتم استخدامهم في أعمال التطهير والتعقيم التي تقوم بها أجهزة المحافظة علي مستوي المراكز والمدن والاحياء والقري للمنشآت الحكومية والمساجد والشوارع ومواقف السيارات وكافة أماكن تواجد المواطنين وذلك للحد من فيرس كورونا .

وقد وجه " مختار " بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توزيع هذه المستلزمات علي الوحدات المحلية بنطاق المحافظة وذلك بعد قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بإعداد هذه العبوات بعد تخفيف الكلور بالماء .

وفى الشرقية، اكد علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة، الدفع بلجان تطهير مجهزة بالات الرش الظهرية فى عمليات التطهير الجماعى للأسطح و الأماكن التابعة للمحافظة واستكمالا لاعمال التطهيرات والتعقيم موضح انه قامت الإدارة الزراعية بالزقازيق بتطهير مبنى النيابة الإدارية والبحوث الزراعية والتجارب ومبنى الجهاز التنفيذى لتحسين الأراضى كما قامت الإدارة الزراعية بابو كبير برش الأسواق والسويقات والطرق وشارك مكتب زراعة القرين فى رش الأسواق والميادين وتم وتعقيم مبنى مكتب زراعة القرين وذلك ضمن الاجراءات للوقاية من فيروس كورونا.

وفى البحيرة، أكد الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الاوقاف تكثيف الجهود لمواجهة إنتشار عدوى فيروس كورونا، مضيفا انه اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتى منها تطهير وتعقيم كافة المبانى التابعة لوزارة الاوقاف بالمحافظة، لافتا الى توفير جميع المطهرات والمنظفات الوقائية اللازمة والتنبيه على العاملين بارتداء القفازات الطبية والكمامات الواقية .

وأكد الشيخ محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة اتخاء كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والمساهمة فى خطة الدولة فى مكافحة هذا الوباء، مضيفا انه تم اغلاق المساجد والزوايا بكافة المراكز لمنع انتشار العدوى بين المواطنين و أن تكون الصلاة فى المنازل والاكتفاء برفع الاذان لاعلام الناس باوقات الصلاة.

واوضح وكيل وزارة الاوقاف انه الدفع بفرق رقابية لمتابعة التزام جميع المساجد بقرارات وزارة الاوقاف واحالة المخالفين للتحقيق بشكل فورى واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم مع كتابة تقارير يومية بمدى إلتزام الأئمة وعمال المساجد بالقرارات الجديدة، لافتا الى عدم رصد اية مخالفات فى هذا الشان حتى الان وتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية لاستقبال اى شكاوى او ملاحظات فى هذا الامر.

واشار وكيل وزارة الاوقاف انه تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتطهير الاماكن المزدحمة بحرم وجوار المساجد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وفى البحر الأحمر أعلن اللواء ايهاب رافت، رئيس مدينة غارب، أن بالتنسيق مع اللواء عبدالحكيم عبادى، مدير الفرع الشمالى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، بالقيام بأعمال تطهير جميع الشوارع الطولية والعرضيه والفرعية للمدينة بمادة مطهرة، فى ضوء توجيهات اللواء عمر حنفى محافظ البحر الاحمر بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس مدينة غارب في بيان له اليوم أن تم عمال تطهير الشوارع بمعدات الوحدة المحلية للمدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم البدء بتطهير شارع الميناء من بوابة الشركة العامة حتى منطقة السقالة وسيتم بالتوالى تطهير جميع الشوارع الرئيسية والجانبية.

كان نظم مجموعة شباب بمدينة رأس غارب مبادرة شبابية للتوعية بفيروس كورونا المستجد والوقاية منه وذلك من خلال توزيع ورقة إرشادات توعية وتعليق تلك الإرشادات علي أماكن عامة وظاهرة بالمدينة .

كما قام شباب مدينة رأس غارب بتوزيع تلك الإرشادات علي المواطنين داخل السيارات الأجرة وعلي السائقين وتعليقها في عدة أماكن، وتوزيعها في الشوارع .

من جانبه قال عمرو حمادي أحد شباب مجموعة العمل التطوعى إنه تم عمل حملة توعية إرشادية على كيفية الوقاية من فيروس كورونا وتم توزيع الإرشادات على السيارات والميكروباص وتعليق وتوزيع الإرشادات على المحلات التجارية والمطاعم والمصالح الحكومية، كذلك قاموا بالتحدث مع سائقى الميكروباصات بضرورة التعقيم باستمرار ليهم حفاظاً على صحتهم وصحة المواطنين.

وأضاف حمادي أن هناك مجموعة اخري من شباب المدينة بقيادة محمد جمال عبد القادر قاموا بتوفير أجهزة قياس درجة حرارة "ديجتل"، وذلك لقياس درجة الحرارة للمواطنين بالشوارع وفى المواصلات العامة، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم والتطهير، والكمامات والقفازات.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، اليوم عن حملاتها لتطهير وتعقيم كافة مواقع الشركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد طبقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والشركة القابضة.

واكدت الشركة في بيان لها أن تم تطهير وتعقيم جميع مقرات الشركة بجميع مدن المحافظة، ومراكز خدمة العملاء بجميع الفروع، وكذلك المحطات والروافع بالتنسيق مع الإدارة العامة للمعامل بالشركة.

وأوضح البيان أن الشركة قامت بتوفير وسائل الوقاية للعاملين خاصة المتعاملين مع الجمهور، كما تم توزيع ملصقات التوعية ونشر الإجراءات الوقائية بين العاملين مع التوجيه بالالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس والالتزام بتعليمات وزارة الصحة.

كانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن استمرار حملات التطهير والتعقيم المختلفة بمدن المحافظة، ضمن اجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

من جانبه أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن حرصاً علي الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، تم توجيه فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، وفرق المتوطنة بالإدارات الصحية بمدن المحافظة المختلفة وبمشاركة الوحدات المحلية للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير.

وأكد في بيان له اليوم، أن قامت الفرق برش وتطهير وتعقيم 12 فندق سياحى بالغردقة، وبالاضافة الى عمل حملات التوعية وتدريب العاملين بالمنشآت السياحية، كذلك 41 ديوان من دواوين المصالح الحكومية، بينهم مبنى حي جنوب الغردقة، والوحده الشاملة لرعاية الاحداث، والإدارة العامة للمياه الجوفية، وقسم شرطة الكهرباء، ومبني الادارة الصحية والسكن الإدارى والمبني الإدارى شرطة النجدة، ومقر فرع المجلس القومي للمرأة ومبني ادارة المحميات بالبحر الأحمر، وشوارع منطقة الدهار، وشوارع وممرات منطقة الممشى السياحى والشيراتون، ومستشفى الحميات والمستشفى العام ، والمعمل المشترك، ومطار الغردقة، ومبنى التأمينات والمعاشات، والسنترال السياحى، وسنترال الدهار.

وفى المنوفية، تابع الدكتور عبدالرحمن الباجوري عميد كلية الطب البيطري بالجامعة أعمال تعقيم وتطهير قاعات الدراسة والمعامل واروقة ومدرجات الكلية كاجراءات احترازية لمواجهة عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩" والتى تتم تحت رعاية وإشراف الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة .

و أكد الباجوري أن حملة التطهير تستهدف الحفاظ علي صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وعمال النظافة، هذا كما تم التوجيه بضرورة تطهير وتعقيم المكاتب ودورات المياه يوميابالمطهرات والمنظفات التي أوصت بها وزارة الصحة وتم توفير مستلزمات نظافة الأيدي إلى جانب تهوية حجرات التدريس وتقليل الكثافة العددية.



.. مجلس مدينة غارب يطهر شوارع المدينة



.. مجلس مدينة غارب يطهر شوارع المدينة



.. مجلس مدينة غارب يطهر شوارع المدينة (2)



.اجراءات مكثفة لتطهير مبانى الاوقاف بالبحيرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا



.اجراءات مكثفة لتطهير مبانى الاوقاف بالبحيرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا



حملات التعقيم بالغربية



حملات التعقيم بالغربية



حملات التعقيم بالغربية



حملات التعقيم بالغربية (



حملات التعقيم بالغربية



زراعة الشرقية تطهير مبني النيابه الإدارية منشآت حكومية اخري



زراعة الشرقية تطهير مبني النيابه الإدارية منشآت حكومية اخري



زراعة الشرقية تطهير مبني النيابه الإدارية منشآت حكومية اخري



.اجراءات مكثفة لتطهير مبانى الاوقاف بالبحيرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا



.اجراءات مكثفة لتطهير مبانى الاوقاف بالبحيرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا



حملات التعقيم بالغربية



حملات التعقيم بالغربية