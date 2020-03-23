اليوم السابع
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صور.. حملات مكثفة على التجمعات بأسواق العامرية و حى جمرك الإسكندرية

الإثنين، 23 مارس 2020 04:41 م
صور.. حملات مكثفة على التجمعات بأسواق العامرية و حى جمرك الإسكندرية فض سوق
الإسكندرية جاكلين منير

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كثفت أحياء الإسكندرية، حملات رفع الأسواق والاشغالات، و ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لإتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد، بنطاق الثغر لرفع جميع الأسواق منعا للتجمعات.

و شن حى العامرية أول حملة مكبرة تنفيذا لتعليمات محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان اليوم، حيث قامت إدارة إشغال الطريق ووحدة التدخل السريع والمتابعة الميدانية وفى وجود كول أمنى من قسم عامرية ثان اسفل كوبرى العامرية.

واستهدفت الحملة المرور أسفل كوبرى العامرية لرفع الإشغالات والسوق لتنظيف المكان بمعدات الحى ونهضة مصر ولتطهيرها بواسطة معدات الحى ،كما تم التنبيه بضرورة الإلتزام بالغلق في المواعيد المحددة واتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

و فى حى الجمرك تم شن حملة صباحية بسوق الميدان استمرارا للإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت اشراف وتوجيهات نجوى امين  رئيس حي الجمرك ، بالمتابعة المستمرة لحالة الشارع للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شن الحي اليوم حملة صباحية بقيادة سكرتير عام الحي، لضبط الشارع والعمل على توسيع الطريق، وتفرقة الباعة بسوق الميدان كما تم إزالة كافة الإشغالات والتحفظ عليها.

و قد أمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتنبيه على جميع البائعين بكل الاسواق العشوائية و الاسبوعية ، بإخلائه وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا.

و ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخدتها الدولة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا وعدم التهاون لعدم حدوث أزمة كبيرة مثل بعض الدول الأوروبية التي تهاونت في بداية الأمر ووصلت في نهاية الأمر إلى وفاة الآلاف من مواطنيها ، لافتا إلى أن المحافظة بالتعاون مع الجهات الأمنية وكافة الجهات المعنية شنت عدة حملات مشددة خلال الايام السابقة، وستستمر في حملاتها لحين الانتهاء من تلك الأزمة

كما شدد الشريف على منع الشيشة من المقاهي والمطاعم والكافيهات تنفيذا لتعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ومركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية طبقًا لمخاطر تداول " الشيشة " لاسيما أن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفاً في مقاومة الفيروس.

   

التحفظ على عربات الباعة الجائلن
التحفظ على عربات الباعة الجائلين

 

حلة الاسواق بالعامرية
الاسواق بالعامرية

 

حملة على الاسواق 2
حملة على الاسواق 

 

حملة على الاسواق
حملة على الاسواق

 

سوق الميدان بالجمرك
سوق الميدان بالجمرك

 


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