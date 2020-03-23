اليوم السابع
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صور.. حملات فى الوادى الجديد للتوعية من خطر كورونا بوضع ملصقات وتوزيع منشورات

الإثنين، 23 مارس 2020 02:03 م
صور.. حملات فى الوادى الجديد للتوعية من خطر كورونا بوضع ملصقات وتوزيع منشورات حملات تطوعية لشباب الوادى الجديد للتوعية بخطر كورونا
ماهر أبو نور

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دشن عدد من المتطوعين من الشباب والفتيات بمحافظة الوادى الجديد ، حملات تطوعية على مستوى المراكز لتوعية المواطنين من خطر انتقال عدوى فيروس كورونا ، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات التى تضمنت تنظيم مجموعات عمل لوضع ملصقات فى الميادين والشوارع واماكن تجمعات المواطنين ،وتوزيع منشورات للتعريف بكيفية الحمياة من الاصابة بالمرض .

حملات تطوعية لشباب الوادى الجديد للتوعية بخطر كورونا (1)
حملات تطوعية لشباب الوادى الجديد للتوعية بخطر كورونا (1)
 

ونفذ شباب وكوادر حملة الفريق بالفرافرة ،عدد من الفعاليات التى تضمنت المرور على الميادين والشوارع الرئيسية، ووضع ملصقات تعريفية عن فيروس كورونا وتحذير المواطنين من خطر العدوى وكذلك توزيع ملصقات توضيحية عن كيفية الوقاية والتعقيم .

حملات تطوعية لشباب الوادى الجديد للتوعية بخطر كورونا (2)

حملات تطوعية لشباب الوادى الجديد للتوعية بخطر كورونا (2)
 

كما قام متطوعون بمركز الخارجة بتوزيع مطهرات ووسائل تعقيم وقفازات بلاستيكية على كافة وحدات الصراف الالى بالمدينة، ويستعد عدد اخر من المتطوعين للمشاركة فى تأمين وتنظيم عمليات صرف رواتب شهر مارس اعتبارا من غدا الثلاثاء .

 

حملات تطوعية لشباب الوادى الجديد للتوعية بخطر كورونا (3)
حملات تطوعية لشباب الوادى الجديد للتوعية بخطر كورونا (3)
 

وكانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد ،أعلنت عن تنفيذ كمائن اجبارية على كافة مداخل المحافظة ، لتوقيع الكشف على الوافدين إلى المحافظة بجهاز هوائى لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، حيث تفقد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة و الدكتور حاتم محمد شامي مدير الإدارة الصحية بالخارجة مدخل المدينة، وذلك لمتابعة فحص المواطنين القادمين من خارج المحافظة وقياس درجة الحرارة .

 

حملات تطوعية لشباب الوادى الجديد للتوعية بخطر كورونا (4)
حملات تطوعية لشباب الوادى الجديد للتوعية بخطر كورونا (4)
 

وقال محروس فى تصريح خاص، أن لجان توقيع الفحص التى يتم توقيعه على كافة الوافدين الى المحافظة، بالتنسيق مع ادارة مرور المحافظة، وبمشاركة الطب البيطرى لتعقيم السيارات وذلك بناءا على توجيهات محافظ الوادى الجديد، والذى أصدر عدد من القرارات بشأن إحكام الرقابة على دخول المركبات والسيارات والمواطنين عبر منافذ المراكز، لضمان السيطرة على مسببات انتقال فيروس كورونا .

 

حملات تطوعية لشباب الوادى الجديد للتوعية بخطر كورونا (5)
حملات تطوعية لشباب الوادى الجديد للتوعية بخطر كورونا (5)
 

أضاف محروس، أنه حتى الان أنه لم يتم تسجيل أية حالات إصابة أو اشنتباه بفيروس كورونا المستجد حتى الىن على مستوى المحافظة بالكامل، ولم يتم استقبال اية حالات تعانى من أعراض الفيروس باستثناء حالات البرد العادية مؤكدا على جاهزية قسم العزل بمستشفى الصدر، لاستقبال اية حالات والتعامل الفورى معها .

 

حملات تطوعية لشباب الوادى الجديد للتوعية بخطر كورونا (6)
حملات تطوعية لشباب الوادى الجديد للتوعية بخطر كورونا 

 

حملات تطوعية لشباب الوادى الجديد للتوعية بخطر كورونا (7)
حملات تطوعية لشباب الوادى الجديد للتوعية بخطر كورونا 

 

حملات تطوعية لشباب الوادى الجديد للتوعية بخطر كورونا (8)
حملات تطوعية لشباب الوادى الجديد للتوعية بخطر كورونا

 

حملات تطوعية لشباب الوادى الجديد للتوعية بخطر كورونا (9)
حملات تطوعية لشباب الوادى الجديد للتوعية بخطر كورونا 

 

حملات تطوعية لشباب الوادى الجديد للتوعية بخطر كورونا (10)
حملات تطوعية لشباب الوادى الجديد للتوعية بخطر كورونا 

 

حملات تطوعية لشباب الوادى الجديد للتوعية بخطر كورونا (11)
حملات تطوعية لشباب الوادى الجديد للتوعية بخطر كورونا 

 

حملات تطوعية لشباب الوادى الجديد للتوعية بخطر كورونا (12)
حملات تطوعية لشباب الوادى الجديد للتوعية بخطر كورونا 

 

ونفذ شباب وكوادر حملة الفريق بالفرافرة ،عدد من الفعاليات التى تضمنت المرور على الميادين والشوارع الرئيسية، ووضع ملصقات تعريفية عن فيروس كورونا وتحذير المواطنين من خطر العدوى وكذلك توزيع ملصقات توضيحية عن كيفية الوقاية والتعقيم .

كما قام متطوعون بمركز الخارجة بتوزيع مطهرات ووسائل تعقيم وقفازات بلاستيكية على كافة وحدات الصراف الالى بالمدينة، ويستعد عدد اخر من المتطوعين للمشاركة فى تأمين وتنظيم عمليات صرف رواتب شهر مارس اعتبارا من غدا الثلاثاء .

وكانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد ،أعلنت عن تنفيذ كمائن اجبارية على كافة مداخل المحافظة ، لتوقيع الكشف على الوافدين إلى المحافظة بجهاز هوائى لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، حيث تفقد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة و الدكتور حاتم محمد شامي مدير الإدارة الصحية بالخارجة مدخل المدينة، وذلك لمتابعة فحص المواطنين القادمين من خارج المحافظة وقياس درجة الحرارة .

 

وقال محروس فى تصريح خاص، أن لجان توقيع الفحص التى يتم توقيعه على كافة الوافدين الى المحافظة، بالتنسيق مع ادارة مرور المحافظة، وبمشاركة الطب البيطرى لتعقيم السيارات وذلك بناءا على توجيهات محافظ الوادى الجديد، والذى أصدر عدد من القرارات بشأن إحكام الرقابة على دخول المركبات والسيارات والمواطنين عبر منافذ المراكز، لضمان السيطرة على مسببات انتقال فيروس كورونا .

 

أضاف محروس، أنه حتى الان أنه لم يتم تسجيل أية حالات إصابة أو اشنتباه بفيروس كورونا المستجد حتى الىن على مستوى المحافظة بالكامل، ولم يتم استقبال اية حالات تعانى من أعراض الفيروس باستثناء حالات البرد العادية مؤكدا على جاهزية قسم العزل بمستشفى الصدر، لاستقبال اية حالات والتعامل الفورى معها .

 

 


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