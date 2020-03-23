صور.. حملات على المقاهى لمنع "الشيشة" بأسيوط للوقاية من فيروس كورونا

أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

شنت محافظة أسيوط حملات مكبرة برئاسة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ، ونبيل الطيبي سكرتير عام مساعد ؛ استهدفت المحال والمقاهي العامة والكافيتريات بمراكز المحافظة ؛ وذلك للتأكد من تنفيذ قرارات غلق الأسواق التجارية والمحال في المواعيد المحددة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020 وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الحملات استهدفت المرور على المحال العامة والكافيتريات والمقاهي للتأكد من تطبيق القرار بالإغلاق في المواعيد المحددة مضيفا أنه تم التنبيه على حظر استعمال الشيشة في تلك الأماكن حفاظًا على صحة المواطنين من خطر انتقال العدوى لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حيث تم تحرير محاضر فورية وغلق وتشميع المحلات المخالفة للقرار، مشيراً إلى مشاركة رؤساء المراكز والقرى ومسئولي البيئة والأزمات بالمراكز وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة بها.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد كلف نائبه للإشراف على تنفيذ القرار بمركز ومدينة أسيوط والمراكز الشرقية والسكرتير العام لمراكز الجنوب والسكرتير المساعد لمراكز الشمال ومتابعة أعمال غلق المحلات ومراكز الشباب والأسواق والسويقات والصالات الرياضية "الجيم" والمقاهي والكافيتريات والمطاعم بداية من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباح اليوم التالي ويستثنى من ذلك المخابز ومحال البقالة والصيدليات كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

كما ناشد المحافظ ؛ المواطنين على الإلتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن اسيوط والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن اماكن التجمعات مشيرا الى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.



جانبب من الحملات



جانبب من الحملات



جانبب من الحملات