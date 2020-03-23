اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 10:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حملات صحية وتموينية على المحال التجارية برأس غارب

الإثنين، 23 مارس 2020 09:57 ص
صور.. حملات صحية وتموينية على المحال التجارية برأس غارب حملات تموينية على المحال التجارية بغارب
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن مجلس مدينة رأس غارب بالتنسيق مع إدارة التموين وكذلك الإدارة الصحية وقسم الشرطة حملات مختلفة علي المحلات التجارية ومحلات الخضر والمقاهى والمطاعم لمتابعة ضبط الأسعار ومنعهم من احتكار السلع وتوفير احتياجات المواطنين، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمر حنفى محافظ البحر الاحمر بشن حملات تموينية والتأكد من توافر السلع فى الاسواق والالتزام بالضوابط.
 
من جانبه قال اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة سفاجا، أن تم التأكيد علي الحملات  تشديد الرقابة على الشهادات الصحية، والاعلان عن الأسعار بشكل واضح، مشيراً الى انه تم تحرير، 3 مخالفات شهادات صحية، ومخالفة عدم الأعلان عن الأسعار .
 
كما وجه رئيس مدينة رأس غارب الشكر لأهالى المدينة لشعورهم بالمسئولية المجتمعية تجاه الظروف التى تمر بها البلاد والتزامهم بتنفيذ جميع القرارات الصادرة من الحكومة تجاه هذه الأزمة.
 
من جانب أخر قام اللواء ايهاب رافت، رئيس مدينة غارب، بالتنسيق مع الادارة الصحية والادارة الزراعية للقيام بأعمال تطهير وتعقيم جميع المنشأت والمصالح الحكومية والمدارس بالمدينة. 
 
وأكد رئيس المدينة، أن أعمال التطهير والتعقيم لجميع المصالح والمدارس مستمرة وتم توفير جميع الاحتياجات اللازمة لأعمال التطهير، مشيراً أن تم تطهير وتعقيم مبنى التأمينات الاجتماعية، وإدارة الشئون الاجتماعية، وقسم الشرطة، ومبنى الجوازات، قسم المرور، قصر الثقافة، ومدرسة على بن ابى طالب.
 
وكان أعلن رئيس مدينة رأس غارب اللواء أيهاب رأفت، أن وزارة الصحة والسكان دعمت وحدة الغسيل الكلوى بمستشفي رأس غارب المركزى، ب 10 كراسى غسيل كلوى ة وتم تجهيزهم لاستقبال المرضى ليصبح اجمالى عدد كراسى الغسيل الكلوى 14 كرسى .
 
وأضاف رئيس مدينة غارب، أن تم تجهيز  غرفة العزل بالمستشفى وحث الأطبائ على التعقيم والتطهير المستمر للغرفة لاستقبال المرضى الذين تتطلب حالاتهم العزل الوقائي.
 
 
 
FB_IMG_1584947030488
 
 
FB_IMG_1584947033939
 
 
FB_IMG_1584947038615
 
 
FB_IMG_1584947042664
 

 


البحرالاحمر

غارب

اخبار مصر

حملات تموينية

ضبط الاسعار

الغردقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

"المرور" تستعد لمواجهة الأتربة والرياح بالطرق بعد توقعات الأرصاد الجوية

"المرور" تستعد لمواجهة الأتربة والرياح بالطرق بعد توقعات الأرصاد الجوية

السكة الحديد: إنهاء تنفيذ برج كفر الدوار بمشروع تحديث الإشارات نهاية مارس

السكة الحديد: إنهاء تنفيذ برج كفر الدوار بمشروع تحديث الإشارات نهاية مارس

الأزهر يوضح حكم كفالة الأُسر الفقيرة وتعجيل إخراج الزكاة خلال أزمة كورونا

الأزهر يوضح حكم كفالة الأُسر الفقيرة وتعجيل إخراج الزكاة خلال أزمة كورونا

الحالات المستثناة من حظر إقامة مبانى خارج الأحوزة العمرانية وفقا للقانون الجديد

الحالات المستثناة من حظر إقامة مبانى خارج الأحوزة العمرانية وفقا للقانون الجديد

هل انتشار فيروس كورونا عقاب وبلاء من الله؟.. الإفتاء تجيب

هل انتشار فيروس كورونا عقاب وبلاء من الله؟.. الإفتاء تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة