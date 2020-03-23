صور.. حملات صحية وتموينية على المحال التجارية برأس غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

شن مجلس مدينة رأس غارب بالتنسيق مع إدارة التموين وكذلك الإدارة الصحية وقسم الشرطة حملات مختلفة علي المحلات التجارية ومحلات الخضر والمقاهى والمطاعم لمتابعة ضبط الأسعار ومنعهم من احتكار السلع وتوفير احتياجات المواطنين، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمر حنفى محافظ البحر الاحمر بشن حملات تموينية والتأكد من توافر السلع فى الاسواق والالتزام بالضوابط.

من جانبه قال اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة سفاجا، أن تم التأكيد علي الحملات تشديد الرقابة على الشهادات الصحية، والاعلان عن الأسعار بشكل واضح، مشيراً الى انه تم تحرير، 3 مخالفات شهادات صحية، ومخالفة عدم الأعلان عن الأسعار .

كما وجه رئيس مدينة رأس غارب الشكر لأهالى المدينة لشعورهم بالمسئولية المجتمعية تجاه الظروف التى تمر بها البلاد والتزامهم بتنفيذ جميع القرارات الصادرة من الحكومة تجاه هذه الأزمة.

من جانب أخر قام اللواء ايهاب رافت، رئيس مدينة غارب، بالتنسيق مع الادارة الصحية والادارة الزراعية للقيام بأعمال تطهير وتعقيم جميع المنشأت والمصالح الحكومية والمدارس بالمدينة.