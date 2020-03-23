صور.. جامعة أسوان تنشىء مزرعة نخيل مجدول بطريق المطار

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

بدأت جامعة أسوان فى إنشاء مزرعة نخيل بطريق المطار جنوب مدينة أسوان وذلك فى إطار الدور الذى تقوم به فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتطوير العملية البحثية والتعليمية وربطها بسوق العمل والمجتمع والبيئة.

وقام الدكتور أحمد غلاب ، رئيس جامعة أسوان بالمشاركة فى زراعة عدد من نخيل المجدول الفاخر، وذلك تماشياً مع خطة جامعة أسوان لتكون نموذج فريد فى محافظة أسوان وانشاء مزرعة استرشادية تقوم بدورها فى خدمة المجتمع المحيط، وجارى التجهيز لزراعة أنواع أخرى من النخيل وذلك بحضور الدكتور ياسر عبدالحميد عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية والدكتور محمد أبو الليل وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور نوبى حفنى والعاملين بالمشروع.

من جهته قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية أن جامعة أسوان أعدت مخطط مزرعة بصحارى طريق المطار خارج سور الحرم الجامعى على مساحة 50 فدان تقريباً، بحيث تكون مزرعة نموذجية مبنية على أسس علمية ومزرعة إرشادية لتقوم بدورها فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة وخدمة العملية التعليمية والبحثية، وتم تخطيط المزرعة على شكل قطاعات تحتوى على أنواع النخيل الفاخرة بالإضافة إلى تكعيبات العنب والصوب الزراعية المزروعة بأنواع الخضروات المختلفة وغيرها من المحاصيل الحقلية والبستانية.

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجهات الدولية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية العمل على تنمية جنوب الصعيد والاهتمام بالقطاع الزراعى بصفة عامة والاستثمار فى أنواع النخيل الفاخرة بصفة خاصة ومشروع زراعة 5 مليون نخلة.

من ناحية أخرى اتخذت مستشفى أسوان الجامعى الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ،وقام الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب بجامعة أسوان والدكتور عبدالله العبيدى مدير عام المستشفيات الجامعية بأسوان وحسين عبداللطيف أمين عام جامعة أسوان بجولة تفقدية داخل مستشفى أسوان الجامعى.

كما قام الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان يتفقد الإنشاءات الطبية التى جارى بها العمل بمستشفى أسوان الجامعى واستمع رئيس جامعة أسوان لشكاوى بعض المرضى المترددين على مستشفى أسوان الجامعى.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى على أهم الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها وزارة التعليم العالى ويتم تطبيقها بالمستشفيات الجامعية منها استمرار عمل المستشفيات خلال فترات تعليق الدراسة لتقدم الخدمة للجمهور والمواطنين، وبالتالى لا يمكن تعطيل العمل بها.

وأكد رئيس جامعة أسوان على أماكن تحويل تحويل الحالات المشتبه فى إصابتها بكورونا إلى عيادات خاصة ويتم إبلاغ الطب الوقائي ومنع الزيارات نهائيا ومنع دخول المرافقين وذلك فى إطار حرص مستشفى أسوان الجامعى فى الحفاظ على صحة المرضى والطواقم الطبية ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد وأضاف الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب بجامعة أسوان لابد من منع الزيارات للحفاظ على المرضى والطواقم الطبية وأن مستشفى أسوان الجامعى تستقبل الحالات الطارئة، ويأتى هذا ضمن إجراءات مستشفى أسوان الجامعى وخطة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كما تم اليوم تعقيم ورش كافة مخارج ومداخل وأقسام مستشفى أسوان الجامعى وخاصة قسم الإستقبال والطوارئ.



مزررعة نخيل



مزررعة نخيل



مزررعة نخيل