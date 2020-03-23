صور.. توزيع أغذية وبطاطين على متضرر سيول بحر البقر بمدينة الحسينية فى الشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

وزع المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الحسينيه بالشرقية، يرافقه رئيس الوحدة المحلية بشهداء بحر البقر ومدير إدارة التضامن ومدير مكتب العمل ومسئولي الجمعيات الأهلية ببحر البقر مواد غذائية وغيرها منها 42 كيلو لحمة، 128 بطانية 25 لحاف، علي الأسر المتضررة من مياه الأمطار بنطاق الوحده المحليه ومتضرري من ارتفاع منسوب مياة الأمطار ببحر البقر بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح علي الصناديلي رئيس المركز أنه تم علي الفور تشكيل لجان وفرق إغاثة وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لتوجة للأماكن المتضررة من أثار الأمطار وذلك لحصر الخسائر و الأسر المتضررة من الأمطار مشيرة إلي أن أعمال حصر الخسائر و الأسر المتضررة مستمرة لتحديد الحالات المستحقة و تقديم المساعدات اللازمة لهم .

كان وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لإتخاذ الاجراءات اللازمة لحل مشاكل قري بحر البقر بمركز ومدينة الحسينية والتي تعرضت لسقوط أمطارغزيرة خلال الأيام الماضية مما أدي إلي ارتفاع منسوب المياه بمنطقة الكيلو 43 علي مصرف بحر البقر وحدوث قطع بالجسر بالكيلو 46.500 بسبب طبيعة التربة الرملية ترتب عليه أغراق الأراضي الزراعية ووصول المياه للمنازل المجاورة للمصرف.

ووجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمتابعة تشغيل الماكينات الخاصة بسحب المياه من مصرف بحر البقر حتي تصل الي المنسوب الطبيعي الذي لايسبب أي أضرار للمواطنين وممتلكاتهم , مشيراً الي ضرورة تكليف احدى الشركات العامله لدي قطاع الري لتدعيم الجسر الفاصل بين مصرف بحر البقر والجنابية اليمني واليسرى للحفاظ علي المباني والأراضي الزراعية ، ووكيل وزارة الزراعة بحصر الأراضي الزراعية المتضررة من إرتفاع منسوب المياه وسقوط الأمطار بقري بحر البقر وإتخاذ الاجراءات اللازمة لتعويض المتضررين طبقا للقانون .

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الحسينية لإجراء المعاينه علي الطبيعة للمنازل المتضررة جراء السيول للبدء فورا في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديم المساعدات المالية وأعمال الصيانه والترميم .



توزيع أغذية وبطاطين علي متضرر سيول بحر البقر بمدينة الحسينية فى الشرقية



توزيع أغذية وبطاطين علي متضرر سيول بحر البقر بمدينة الحسينية فى الشرقية



توزيع أغذية وبطاطين علي متضرر سيول بحر البقر بمدينة الحسينية فى الشرقية