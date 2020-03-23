اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 04:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور..تفاصل اجتماع محافظ مطروح بالمسئولين عن الإجراءات والوقائية من فيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 04:00 م
صور..تفاصل اجتماع محافظ مطروح بالمسئولين عن الإجراءات والوقائية من فيروس كورونا اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح – حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعا مع مسئولي الجهات المعنية بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، بحضور  الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد و اللواء وليد المعداوى رئيس مجلس مدينة مرسي مطروح و مديري المديريات والإدارات المعنية والأجهزة الرقابية المشاركة.

 

وأشاد محافظ مطروح، بجهود الأجهزة المشاركة، في تطبيق الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته، خلال الفترة الماضية، مع ما اتخذته القيادة السياسية، منذ البداية  من قرارات  صارمة و إجراءات استباقية احترازية، لمواجهة فيروس كورونا من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

 وأشار محافظ مطروح، إلى ضرورة استمرار التوعية، من خلال الجهات المعنية والرد على أية شائعات، مع  مسئولية كل جهة بدورها والالتزام بالتوجيهات التي أخذتها الدولة، للحفاظ على صحة  المواطنين ومن بينها الدعوة للبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة.

 

و تحدث الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن أهمية دور كل قطاع مشارك في مواجهة ومنع انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة المواطنين، مشيرا إلى الخطوات التىياتخذتها مديرية الصحة، بالتعاون مع الجهات الأخرى، من خلال عدة إجراءات بدء من استقبال المصريين العائدين من الصين وبالتوازى مع الاطمئنان على توفير الرعاية الطبية للأهالي بالنجيلة ، واستقرار عمل منظومة الصحة.

 

وعرض وكيل وزارة الصحة بمطروح،  عدد من المقترحات والمطالب، من بينها تدريب مجموعة من المتطوعين، على استخدام الأجهزة والمستلزمات الطبية بالأماكن العامة، كمحطات القطار ومداخل المدن ونشر التوعية، مع التطهير والتعقيم والرش تحت إشراف مديرية الصحة، وأخذ الاحتياطات والإجراءات الإستباقية، ومسئولية كل جهة عن دورها خلال الفترة المقبلة.

 

من جانبه أكد محافظ مطروح، على أهمية تفعيل جهود ودور منظمات المجتمع المدني كالأحزاب والجمعيات  وغيرها، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، مع مقترح فتح حساب  صندوق للمحافظة، لتلقي المساهمات المالية، في دعم  مواجهة الأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة للمساهمة في سلامة المواطنين، وتوفير احتياجاتهم الضرورية، كدعم بأطباء و توفير مستلزمات طبية وغيرها، مع أهمية مساهمة  منظمات المجتمع المدني في دعم غير القادرين والتخفيف  من أعبائهم، مشيدا بجهود حزب مستقبل وطن في المشاركة في رش وتطهير عدد من المنشآت العامة والحكومية على مستوى المحافظة، والتوعية ونشر حوال ١٠ ألاف نشرة توعية، وعبوات نظافة للأسر محدودة الدخل، مع دعوة لمنظمات المجتمع المدني بان تحذو ذلك الاتجاه إدراكا للمسئولية وخدمة المواطنين  والمجتمع المحلى.

 

وشدد محافظ مطروح، على استمرار حملات النظافة والتطهير، مع  أهمية التوعية والتنبيه على  النظافة العامة والخاصة وكيفية تنفيذها، باستخدام الأدوات والمستلزمات اللازمة مع أهمية التوعية المتكررة.

ووجه لمجالس المدن، بتقسيم كل مدينة إلى قطاعات،  مع المسئولية عن كل قطاع في تنفيذ أعمال النظافة.

 

كما وجه محافظ مطروح لمديرية القوى العاملة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم  للتيسير على أصحاب العمالة غير المنتظمة، للتسجيل على الرابط الذي وضعته وزارة القوى العاملة، وذلك من خلال العمل على فتح منافذ جديدة بمدن  المحافظة  والإعلان عنها لتخفيف أعداد التجمعات، مع حصر شامل  لهم سواء ما تم حصره وتسجيله  من عمالة منتظمة بعدد ٨٤٥٦ عامل وغير المنتظمين الذين لم يسجلوا بعد.

 

كما اطمئن محافظ مطروح، على حجم وكميات السلع الغذائية والتموينية الرئيسية المتوفرة، كالأرز والسكر والزيت و التي تكفى أرصدتها من ٤ إلى ٦ أشهر بالمحافظة، موجها بتكثيف الرقابة ومنع الاحتكار أو استغلال المواطنين.

 

ووجه محافظ مطروح، لإدارة غرفة العمليات والأزمات، بعرض تقرير يومي عن جهود  مجالس المدن  وأعمالها المختلفة، سواء في النظافة والتطهير وغيرها والمتابعة المستمرة لها.

اجتماع محافظ مطروح بالمسئولين عن الإجراءات والوقائية من فيروس كورونا (1)
اجتماع محافظ مطروح بالمسئولين عن الإجراءات والوقائية من فيروس كورونا (1)

 

اجتماع محافظ مطروح بالمسئولين عن الإجراءات والوقائية من فيروس كورونا (1)
اجتماع محافظ مطروح بالمسئولين عن الإجراءات والوقائية من فيروس كورونا (1)

 

اجتماع محافظ مطروح بالمسئولين عن الإجراءات والوقائية من فيروس كورونا (2)
اجتماع محافظ مطروح بالمسئولين عن الإجراءات والوقائية من فيروس كورونا (2)

 

اجتماع محافظ مطروح بالمسئولين عن الإجراءات والوقائية من فيروس كورونا (3)
اجتماع محافظ مطروح بالمسئولين عن الإجراءات والوقائية من فيروس كورونا (3)

 

اجتماع محافظ مطروح بالمسئولين عن الإجراءات والوقائية من فيروس كورونا (4)
اجتماع محافظ مطروح بالمسئولين عن الإجراءات والوقائية من فيروس كورونا (4)


 

 


محافظة مطروح

كورونا

مواجهة كورونا

اخبار اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. فرق الشباب المتطوعين يواصلون معركة الوعي ضد فيروس كورونا بمطروح

الإثنين، 23 مارس 2020 03:52 م

صور.. إغلاق 4 كافيتريات ومحلات بسبب الشيشة وعدم الالتزام بقرار الغلق فترة المساء

الإثنين، 23 مارس 2020 12:38 م

صور.. تعقيم وتطهير المعديات النيلية بالمنيا.. رش السيارات بمطروح.. رئيس مدينة سفاجا تشارك الشباب المتطوعين وتطهير محلات الجزارة ومنع عرض اللحوم خارج المحال.. وحملات بجامعة ومدينة الزقازيق

الأحد، 22 مارس 2020 09:30 م

كل السيناريوهات مطروحة لمواجهة الوباء.. نيوزويك: الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة الاضطرابات المدنية المحتملة بسبب تفشى كورونا.. الحرس الوطنى يقوم بدور فعلى فى 22 ولاية.. وانقسام بشأن اللجوء إلى القوات الفيدرالية

الأحد، 22 مارس 2020 08:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة