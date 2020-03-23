صور..تفاصل اجتماع محافظ مطروح بالمسئولين عن الإجراءات والوقائية من فيروس كورونا

وأشاد محافظ مطروح، بجهود الأجهزة المشاركة، في تطبيق الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته، خلال الفترة الماضية، مع ما اتخذته القيادة السياسية، منذ البداية من قرارات صارمة و إجراءات استباقية احترازية، لمواجهة فيروس كورونا من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار محافظ مطروح، إلى ضرورة استمرار التوعية، من خلال الجهات المعنية والرد على أية شائعات، مع مسئولية كل جهة بدورها والالتزام بالتوجيهات التي أخذتها الدولة، للحفاظ على صحة المواطنين ومن بينها الدعوة للبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة.

و تحدث الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن أهمية دور كل قطاع مشارك في مواجهة ومنع انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة المواطنين، مشيرا إلى الخطوات التىياتخذتها مديرية الصحة، بالتعاون مع الجهات الأخرى، من خلال عدة إجراءات بدء من استقبال المصريين العائدين من الصين وبالتوازى مع الاطمئنان على توفير الرعاية الطبية للأهالي بالنجيلة ، واستقرار عمل منظومة الصحة.

وعرض وكيل وزارة الصحة بمطروح، عدد من المقترحات والمطالب، من بينها تدريب مجموعة من المتطوعين، على استخدام الأجهزة والمستلزمات الطبية بالأماكن العامة، كمحطات القطار ومداخل المدن ونشر التوعية، مع التطهير والتعقيم والرش تحت إشراف مديرية الصحة، وأخذ الاحتياطات والإجراءات الإستباقية، ومسئولية كل جهة عن دورها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أكد محافظ مطروح، على أهمية تفعيل جهود ودور منظمات المجتمع المدني كالأحزاب والجمعيات وغيرها، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، مع مقترح فتح حساب صندوق للمحافظة، لتلقي المساهمات المالية، في دعم مواجهة الأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة للمساهمة في سلامة المواطنين، وتوفير احتياجاتهم الضرورية، كدعم بأطباء و توفير مستلزمات طبية وغيرها، مع أهمية مساهمة منظمات المجتمع المدني في دعم غير القادرين والتخفيف من أعبائهم، مشيدا بجهود حزب مستقبل وطن في المشاركة في رش وتطهير عدد من المنشآت العامة والحكومية على مستوى المحافظة، والتوعية ونشر حوال ١٠ ألاف نشرة توعية، وعبوات نظافة للأسر محدودة الدخل، مع دعوة لمنظمات المجتمع المدني بان تحذو ذلك الاتجاه إدراكا للمسئولية وخدمة المواطنين والمجتمع المحلى.

وشدد محافظ مطروح، على استمرار حملات النظافة والتطهير، مع أهمية التوعية والتنبيه على النظافة العامة والخاصة وكيفية تنفيذها، باستخدام الأدوات والمستلزمات اللازمة مع أهمية التوعية المتكررة.

ووجه لمجالس المدن، بتقسيم كل مدينة إلى قطاعات، مع المسئولية عن كل قطاع في تنفيذ أعمال النظافة.

كما وجه محافظ مطروح لمديرية القوى العاملة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتيسير على أصحاب العمالة غير المنتظمة، للتسجيل على الرابط الذي وضعته وزارة القوى العاملة، وذلك من خلال العمل على فتح منافذ جديدة بمدن المحافظة والإعلان عنها لتخفيف أعداد التجمعات، مع حصر شامل لهم سواء ما تم حصره وتسجيله من عمالة منتظمة بعدد ٨٤٥٦ عامل وغير المنتظمين الذين لم يسجلوا بعد.

كما اطمئن محافظ مطروح، على حجم وكميات السلع الغذائية والتموينية الرئيسية المتوفرة، كالأرز والسكر والزيت و التي تكفى أرصدتها من ٤ إلى ٦ أشهر بالمحافظة، موجها بتكثيف الرقابة ومنع الاحتكار أو استغلال المواطنين.

ووجه محافظ مطروح، لإدارة غرفة العمليات والأزمات، بعرض تقرير يومي عن جهود مجالس المدن وأعمالها المختلفة، سواء في النظافة والتطهير وغيرها والمتابعة المستمرة لها.



اجتماع محافظ مطروح بالمسئولين عن الإجراءات والوقائية من فيروس كورونا (1)



اجتماع محافظ مطروح بالمسئولين عن الإجراءات والوقائية من فيروس كورونا (1)



اجتماع محافظ مطروح بالمسئولين عن الإجراءات والوقائية من فيروس كورونا (2)



اجتماع محافظ مطروح بالمسئولين عن الإجراءات والوقائية من فيروس كورونا (3)



اجتماع محافظ مطروح بالمسئولين عن الإجراءات والوقائية من فيروس كورونا (4)



