صور.. تعليق العمل بالخط الثالث لمترو الأنفاق بسبب أعمال التطهير

كتب أحمد حسن

قرر تحالف شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات وعدد من الشركات الأجنبية، تعليق العمل بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك لحين الانتهاء من أعمال التطهير وتعقيم مواقع المشروع.

وبدأ التحالف اليوم، في اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم البدء فى أعمال تطهير وتعقيم كافة محطات المشروع والمنشأت الملحقة به من أجل القيام بحملة تطهير موسعة ، وذلك بهدف الحفاظ على صحة جميع العاملين بالمشروع، على أن يستأنف العمل مرة أخرى يوم الأحد المقبل.

كان المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، قد أكد في وقت سابق انتظام العمل في كافة مشروعات ومواقع العاصمة الإدارية الجديدة، ولا صحة لما تم تداوله بشأن توقف أعمال الشركة فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بسبب إصابة بعض العاملين بفيروس كورونا ليس له أساس من الصحة .

وأوضح صلاح أن جميع مشروعات الشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وكافة المشروعات على مستوى الجمهورية تسير بصورة طبيعية ولم تتوقف مع اتخاذ الشركة لكافة الإجراءات الإحترازية ومنها قياس درجات الحرارة للعاملين للتأكد من سلامتهم، وكذلك إجراء حملة تطهير كبرى لكافة فروع وإدارات ومشروعات واستراحات الشركة ووسائل الانتقال المختلفة .

وأكد أن الشركة تقوم بنشر التوعية بشكل دائم بين العاملين لحثهم على تجنب الإصابة بالفيروس، لافتا إلى أن الشركة تتخذ كافة الإجراءات اتساقا مع قرارات الدولة للحفاظ على صحة العاملين ومنها منح الاجازات لأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل واللاتى ترعين أطفال أقل من 12 عاما، وتقوم بتقليل الكثافة داخل مقرات الشركة، وأن القطاع الطبى بالشركة يتابع الحالة الصحية للعاملين بالشركة فى كافة المواقع.