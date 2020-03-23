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صور.. تعقيم 13 وحدة محلية وفض سوقى شيبة وميت أبو على بالشرقية

الإثنين، 23 مارس 2020 11:43 ص
صور.. تعقيم 13 وحدة محلية وفض سوقى شيبة وميت أبو على بالشرقية التعقيم
الشرقية- فتحية الديب

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قاد المحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، حملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، لفض الأسواق وتعقيم الوحدة المحلية بدائرة المركز، وقامت رئاسة بمركز ومدينة الزقازيق، بأعمال التطهير والتعقيم اللازمة لمبانى الوحدات المحلية وعددها 13 وحدة، كما تم تعقيم المباني الملحقة والتابعة لها وتطهير الشوارع العامة مع التفتيش المستمر وبشكل دوري للتأكد من غلق المحال العامة والتجارية بالفترة المسائية.

 

كما تم فض سوق قرية شيبة وسوق ميت أوعلي، دائرة المركز صباح اليوم، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية القاضية بضروره أخذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي قررتها الدولة، للحد من انتشار العدوي ومواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرار ينص على غلق جميع المطاعم والمقاهى والمحلات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

 

 يشار إلى أن المحافظة شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين ،كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها.

 

تعقيم 13 وحدة محلية وفض سوقى شيبة وميت أبو على بالشرقية (1)
تعقيم 13 وحدة محلية وفض سوقى شيبة وميت أبو على بالشرقية 

 

تعقيم 13 وحدة محلية وفض سوقى شيبة وميت أبو على بالشرقية (2)
تعقيم 13 وحدة محلية وفض سوقى شيبة وميت أبو على بالشرقية

 

تعقيم 13 وحدة محلية وفض سوقى شيبة وميت أبو على بالشرقية (3)
تعقيم 13 وحدة محلية وفض سوقى شيبة وميت أبو على بالشرقية

 

تعقيم 13 وحدة محلية وفض سوقى شيبة وميت أبو على بالشرقية (4)
تعقيم 13 وحدة محلية وفض سوقى شيبة وميت أبو على بالشرقية

 

تعقيم 13 وحدة محلية وفض سوقى شيبة وميت أبو على بالشرقية (5)
تعقيم 13 وحدة محلية وفض سوقى شيبة وميت أبو على بالشرقية

 


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