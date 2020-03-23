صور.. تعقيم وتطهير صناديق القمامة بالأقصر لمكافحة فيروس كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، مساء اليوم الاثنين، حملة نظافة وتطهير تم خلالها رفع القمامة وتطهير وتعقيم جميع صناديق القمامة وتطهير أماكن تواجدها بالكامل، حيث شارك في الحملة خالد محمد حسين مدير مرافق المركز، كما شارك شباب فريق أمل أرمنت الحيط والذي تولى عملية التطهير، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدينة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وتم إطلاق حملة تعقيم وتطهير شوارع وصناديق القمامة بمدينة أرمنت تحت إشراف وقيادة العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، والذى أكد على أن حملات النظافة والتطهير مستمرة بنطاق مركز وقري أرمنت، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

وكان قد نجح رجال مجلس مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، فى إلغاء وإزالة "سوق الإثنين" الأسبوعى بمنطقة أرمنت الحيط غرب المحافظة، وذلك فى ضوء ما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وبناءاً على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بأن يتم إلغاء جميع الأسواق الأسبوعية فى المدينة لمدة أسبوعين، حيث قامت المدينة والأجهزة الأمنية بمتابعة تنفيذ القرارات فى الأسواق الخاصة بأرمنت، وشارك فى حملة إلغاء وإزالة سوق الإثنين بمدينة أرمنت غرب الأقصر، كل من العميد عبد الله عاشور حسن رئيس مجلس مدينه أرمنت، وعلى عثمان نائب رئيس المركز، وحجاج السيد جاد الرب مدير المتابعة الميدانية، ورؤساء القري، وفتحى أحمد محمود مدير مرافق أرمنت الحيط، وخالد محمد حسين مدير مرافق المركز، وعدد من العمال ومعدات الحملة.

وكان قد أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حزمة من القرارات خلال الأيام الماضية عقب اجتماعات مع قيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية والمعنية، وقيادات القطاع السياحى بالمحافظة، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين وحفاظاً عليهم، ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، حيث جاء فى مقدمة القرارات التى أصدرها المحافظ إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات الكبرى فى نطاق المحافظة والتى يترتب عليها تجمعات اعتبارا من يوم الاثنين الماضى الموافق 9/3/2020 ولمدة 15 يوماً، وشملت قرارات المحافظ بالأقصر لمكافحة كورونا، إلغاء تقديم الشيشة بالمقاهى و"الكافيهات" ومصادرتها فوراً، وعدم السماح بمغادرة أى فرد من العاملين فى المنشآت السياحية "الفنادق الثابتة والعائمة" وذلك لمدة 14 يوما من مغادرة آخر سائح، على أن يخضعوا جميعاً للحجر الصحى وعمل قواعد بيانات لمن غادر العمل منهم تمهيداً لتوقيع الكشف الطبى عليهم ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار ومتابعة إجراءات العزل لهؤلاء العاملين بمكان إقامتهم مع الأخطار بكل من تظهر علية أعراض يشتبة انها عدوى مع مراعاة التدابير الوقائية المعمول بها فى هذا الشأن وعدم مغادرة الموجود منهم إلا بعد انتهاء فترة العزل المحددة سلفاً، كما وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير كافة المنشآت السياحية والمرافق الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة، وشدد المحافظ على عدم استقبال الحركة السياحية الداخلية لمدة 14 يوما من تاريخ مغادرة آخر سائح بالمنشأة السياحية، وعلى جميع المنشآت السياحية أن تلتزم بالمتابعة الصحية والإبلاغ عن أى أعراض تظهر على أى فرد من الأطقم.



1 مدينة أرمنت وفريق شبابى ينطلقون فى أعمال التعقيم والتطهير لصناديق القمامة



2 جانب من تعقيم مناطق القمامة بأرمنت



3 حملات التعقيم والتطهير لصناديق القمامة