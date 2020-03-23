صور.. تعقيم مرسى السياحة والمنشآت الحكومية والخدمية والعامة فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمدينة الأقصر، اليوم الإثنين، أعمالها فى تطهير وتعقيم كافة المنشآت والمواقع الحيوية بنطاق المدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدينة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ونفذ مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اليوم الإثنين، عدة حملات عن طريق إدارة المتابعة الميدانية تحت إشراف أحمد عبد الصبور مدير الإدارة، لرش وتعقيم عددد من المناطق والمنشآت الحكومية والأمنية والتي إستهدفت اليوم إدارة شرطة المرافق وحملة المعدات بمدينة الأقصر، بالإضافة إلى رش وتعقيم الشوارع بالماء والكلور عن طريق سيارات الرش، بإستخدام مطهرات ومواتير رش مخصصة لذلك.

وفى سياق متصل قامت أيضا إدارة الشركه الوطنيه للمراسى وخدمات السفن اليوم بتطهير وتعقيم مرسى وزارة السياحة بالأقصر، تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس المدينة.

وكانت قد واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، من حملاتها للتعقيم والتطهير لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لمياه الشرب بقيادة المهندس محمد عويس، حيث قامت إدارة التطهير بآداء بأعمال التطهير اليومية بديوان عام الشركة، وذلك لمكافحة أى مستجدات لقطاعات الشركة ذات الإختلاط المباشر بالمواطنين، وسيارات الشركة المختلفة للحفاظ على الصحة العامة للعاملين بالشركة.

ومن جانبه صرح اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه تمت مواصلة أعمال تعقيم وتطهير محطة مياه البعيرات بإدارة مياه القرنة تحت إشراف المهندس أحمد حسن مدير إدارة القرنة، وتنفيذ ومتابعة مهندس أحمد الطيب مدير محطة البعيرات، والدكتور محمد فوزى بسيونى مدير المعمل، وذلك إستمراراً لجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر لمكافحة عدوى فيروس كورونا.



تعقيم مرسى السياحة ضد كورونا



تعقيم مرسى السياحة بالأقصر



تعقيم مقر ادارة شرطة المرافق بالاقصر



تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية بالاقصر