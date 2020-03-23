اليوم السابع
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صور.. تعقيم سوق الخضار بمدينة القصير لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 02:50 م
صور.. تعقيم سوق الخضار بمدينة القصير لمواجهة فيروس كورونا تعقيم سوق الخضار بمدينة القصير
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الوحدة المحلية لمدينة القصير بالبحر الأحمر، تعقيم سوق الخضار بمدينة القصير، بعد غلقه بالاشتراك مع جمعيات المجمتع المدنى، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بالمتابعة المستمرة لأعمال تطهير المواقع بمدن المحافظة.

 

من جانبه أكد اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، اليوم الاثنين، الاستمرار فى أعمال تعقيم وتطهير كافة المواقع والمنشآت بالمدينة، موجها الإدارات الداخلية بالوحدة المحلية، التنسيق مع كافة الجهات المعنية التى تقوم بأعمال التعقيم ، وذلك في إطار خطة المدينة لتطهير كافة المنشآت والمساجد والكنائس، لتقليل الخطورة ومنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وأكد البدرى على تفعيل المشاركة المجتمعية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، مشيرا إلى أن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بمدينة القصير، تقوم بالعمل التطوعى فى تطهير المواقع، ومساهمة منهم للحفاظ على سلامة المواطنين، حيث قامت إحدى الجمعيات الأهلية بالمدينة، بتعقيم وتطهير سوق الخضار ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 

يذكر أن رئيس مدينة القصير، أشار إلى أن أجهزة المدينة، تعمل على قدم وساق، فى مواجهة الفيروس المستجد، مناشدا المواطنين التعاون من أجل الحفاظ على صحتهم، وذلك من خلال اتباع الإرشادات الوقائية.

 

من جانبه كان  أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن حرصاً علي الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، تم توجيه فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، وفرق المتوطنة بالإدارات الصحية بمدن المحافظة المختلفة وبمشاركة الوحدات المحلية للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير.

 

وأكد في بيان له اليوم، أن قامت الفرق برش وتطهير وتعقيم 12 فندق سياحى بالغردقة، وبالاضافة الى عمل حملات التوعية وتدريب العاملين بالمنشآت السياحية، كذلك 41 ديوان من دواوين المصالح الحكومية، بينهم مبنى حي جنوب الغردقة، والوحده الشاملة لرعاية الاحداث، والإدارة العامة للمياه الجوفية، وقسم شرطة الكهرباء، ومبني الادارة الصحية والسكن الإدارى والمبني الإدارى  شرطة النجدة، ومقر فرع المجلس القومي للمرأة ومبني ادارة المحميات بالبحر الأحمر، وشوارع منطقة الدهار، وشوارع وممرات منطقة الممشى السياحى والشيراتون، ومستشفى الحميات  والمستشفى العام ، والمعمل المشترك، ومطار الغردقة، ومبنى التأمينات والمعاشات، والسنترال السياحى، وسنترال الدهار.

 

تعقيم سوق الخضار بالقصير (1)
تعقيم سوق الخضار بالقصير 

 

تعقيم سوق الخضار بالقصير (2)
تعقيم سوق الخضار بالقصير 

 

تعقيم سوق الخضار بالقصير (3)
تعقيم سوق الخضار بالقصير 

 

تعقيم سوق الخضار بالقصير (4)
تعقيم سوق الخضار بالقصير 

 

تعقيم سوق الخضار بالقصير (5)
تعقيم سوق الخضار بالقصير

البحر الاحمر

القصير

تعقيم سوق الخضار

اخبار مصر

فيروس كورونا

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