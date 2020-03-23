اليوم السابع
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صور.. تطوير مكتبة رفاعة الطهطاوى فى سوهاج تضم 16 ألف كتاب ومخطوط نادر

الإثنين، 23 مارس 2020 12:51 م
صور.. تطوير مكتبة رفاعة الطهطاوى فى سوهاج تضم 16 ألف كتاب ومخطوط نادر محافظ سوهاج بمكتبة رفاعة الطهطاوى
سوهاج - عمرو خلف

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أكد طارق الفقى محافظ سوهاج على أهمية تطوير مكتبة رفاعة الطهطاوى والحفاظ على القيمة التاريخية والأثرية لها، وإبراز قيمتها كأحد أهم المكتبات التراثية، جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الاثنين، لمكتبه رفاعة الطهطاوى بمقر مجلس مدينة سوهاج .

وجه المحافظ رئيس مجلس مدينة سوهاج بتأمين منافذ المكتبة للحفاظ على محتوياتها من أمهات الكتب والمخطوطات ذات الطابع التاريخي، حيث تحتوى على مخطوطات نادرة، منها مخطوط يرجع لعام 398هـ .

ولفت المحافظ إلى أهمية متابعة عملية تطوير المكتبة على أن تقوم لجنة لمتابعة أعمال التطوير التى ستقوم بها وزارتى الآثار والثقافة، ومتابعة الخطوات الفعالة خلال المرحلة القادمة لتطوير المكتبة التراثية، كما تفقد المحافظ قاعتى الاطلاع بالمكتبة، ومبنى مجلس مدينة سوهاج كمبنى أثرية ذو طراز معمارى فريد.

الجدير بالذكر أن مكتبة رفاعة الطهطاوى إحدى المكتبات التراثية المهمة، أنشأها على فهمى باشا عام 1932، بمقر مجلس مدينة سوهاج، ويصل عدد المطبوعات بها الآن إلى 16 ألف مطبوع، و 1067 مخطوط من أندر المخطوطات فى العالم من أمهات الكتب فى الثقافة العربية، والثقافة التاريخية، والأدبية بأنواعها، وليس لها فئة عمرية محددة، فالمكتبة بها مجموعة كتب متنوعة تناسب كل الأعمار.

وفى وقت سابق وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنارة طريق طراد النيل بنجع شرف التابعة لقرية تونس مركز سوهاج، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بعد تضرر الأهالى على موقع التواصل الاجتماعى "واتس آب" من وجود كشاف واحد على طول الطريق.

فقد توجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج إلى الشارع وإنارته بالكامل وعمل الصيانة اللازمة للأعمدة الكهربائية، كما استجاب محافظ سوهاج لشكوى من بعض أهالى ساحل طهطا وتضررهم من سوق الخضار الكائن بشارع السيالة بالشيخ زين الدين، وازدحامه، وعلى الفور نفذت الوحدة المحلية بطهطا حملة مكبرة بالتعاون مع قسم الشرطة تم خلالها رفع كافة الإشغالات الموجودة بـ  "ساحل طهطا والمحطة، وشارع مدرسة التجارة بنات".

 

 

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سوهاج

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رفاعة الطهطاوى

مجلس مدينة سوهاج

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