صور.. تطوير شارع جسر السويس بالقاهرة بطول 5 كيلو متر

كتب سيد الخلفاوى

بدأت محافظة القاهرة المرحلة النهائية من أعمال تطوير شارع جسر السويس الذى يربط بين أحياء عين شمس والنزهة ومصر الجديدة بداية من منشية البكرى، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ليتناسب مع خطة التطوير التى تتبناها المحافظة لمناطق مصر الجديدة والأحياء المجاورة.

وتابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة من خلال زياراته الميدانية آخر مستجدات تطوير شارع جسر السويس والذى يبلغ طوله 5 كيلو متر مؤكدا على أن العمل مستمر بتطوير وتوسعة الشارع فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية بها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن نسبة التنفيذ بلغت حوالى 70% وينتهي العمل بها بنهاية الشهر القادم، وأنه قد تم الانتهاء من كافة أعمال التوسعة ورصف الأرصفة بالبلاط وجارى تنفيذ الطبقة السطحية النهائية للشارع.

كما أصدر محافظ القاهرة تعليماته بتكثيف أعمال الزراعة بأحواض الزهور المنشأة حديثاً مع تقليم الأشجار ومراعاة تخصيص أماكن لعبور المشاة وتحدد بمطبات خفيفة وعمل تخطيط مروري وإشارات ضوئية. مشدداً على شركة المقاولات المسئولة برفع مخلفات الحفر والتجهيز أولاً بأول حتى لا تعيق حركة المرور.

ويعد شارع جسر السويس من المحاور الرئيسية التى تربط بين أحياء عين شمس والنزهة ومصر الجديدة بداية من منشية البكرى وهو شارع رئيسي فى شرق محافظة القاهرة ويرجع تاريخه فى بداية الستينيات حيث كان يسمى شارع سكة حديد السويس وكان يمر به أول خط سكك حديدية انشئ بمصر وافريقيا وثانى خط سكك حديد في العالم ثم تغير اسمه إلى شارع الفريق عزيز المصرى ثم استقرت التسمية الشعبية جسر السويس.

وأوضحت محافظة القاهرة أن تطوير الشارع يأتي في إطار تطوير حى مصر الجديدة والأحياء المجاورة له من خلال شبكة طرق حديثة تربط بين هذه الأحياء العريقة ذات التاريخ الممتد لحوالى 100 عام مع العاصمة الإدارية الجديدة وتيسير حركة المرور على المواطنين داخل وخارج هذه الأحياء.