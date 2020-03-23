صور.. تطهير وتعقيم مستشفى جامعة الأزهر التخصصى لمنع انتشار فيروس كورونا

كتب لؤى على

قامت مستشفى جامعة الأزهر التخصصى برئاسة الدكتور محمد عجاج مدير عام المستشفى، بالقيام بعمل حملة تطهير وتعقيم لكافة أقسام المستشفى كإجراء احترازى حرصا منها على سلامة المواطنين المترددين على المستشفى من فيروس كورونا.

وتستمر حملة التطهير والتعقيم على مدار اليومين القادمين ثم بعد ذلك يتم إستئناف العمل بها عقب الانتهاء تماما من عمليتي التطهير والتعقيم.

وكان قد أصدر الدكتور محمد عجاج، مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصي قرارا بمنع الزيارات نهائيا وتعليق العمل بالعيادات التخصصية بالمستشفى.

وأوضح بيان المركز الإعلامي بالجامعة ، أن القرار نص على استمرار العمل بأقسام المعمل والأشعة والغسيل الكلوي والعمليات والأسنان والعلاج الطبيعي لعلاج حالات الطوارئ والعمليات والرعايات والقسم الداخلي بالمستشفى.

كما تضمن القرار استمرار العمل باستقبال حالات الطوارئ بالمستشفى مع المحافظة على نسبة (50٪؜) من الأسرة خالية تحسبًا لأي مستجدات وطبقًا لتوصيات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

ونص على استمرار تعليق العمل باللجنة الطبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر طبقا لتعليمات اللجنة الطبية حتى إشعار آخر،يأتى ذلك في إطار الحرص التام والمتابعة الدائمة والمستمرة لمجريات الأحداث بشأن مواجهة فيروس كورونا، وضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة التي اتخذتها جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، للحفاظ علي سلامة الجميع.