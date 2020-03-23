صور.. تحرير 6 محاضر مخالفة وفض سوق الاثنين بقرية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

حررت الوحدة المحلية لمركز سمالوط 6 محاضر لمحال تجارية مخالفة للأسعار بالوحدة المحلية بقلوصنا، جاء ذك بناء على تعليمات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بضرورة ضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، كما واصلت الوحدة المحلية رش وتعقيم المنشأت المختلفة في قرى المركز بالتعاون مع المواطنين .

فيما واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، تنفيذ قرارات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإلغاء الأسواق الجماعية ومتابعة أماكن التجمعات وتكثيف الحملات ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، حيث فضت الوحدة المحلية لمركز المنيا سوق الأثنين بقرية أبو فليو التابع للوحدة المحلية بنزلة حسين موجها بتحرير مخالفه لصيدليه وفض أحد الأفراح.

وناشد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جميع المواطنين، بضرورة عدم التهاون، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية، والتعاون مع أجهزة الدولة، ومواصلة أعمال التأهب والاستعداد، وحشد الطاقات، لمواجهه فيروس كورونا، مشدداً على تكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة، مع توعية المواطنين، وتنبيههم بشتى السبل، لضمان تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات، وفض أي تجمعات.

وأكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، الوقائية لمواجهه فيروس كورونا، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف احكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

ودعا المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.



