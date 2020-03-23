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صور.. السعوديون يتجاوبون مع قرار حظر التجول بإمارة مكة المكرمة

الإثنين، 23 مارس 2020 11:52 م
صور.. السعوديون يتجاوبون مع قرار حظر التجول بإمارة مكة المكرمة إمارة مكة المكرمة
كتب هيثم سلامة

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أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، على تجاوب سكان محافظتى جدة وجموم بالالتزام بقرار حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا، بالمملكة العربية السعودية، وذلك فى اليوم الأول من تطبيقه. 

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، صورا عبر حسابها بموقع تويتر، حول تجاوب سكان محافظة جدة مع قرار منع التجول، ظهرت من خلالها عدم وجود أي أفراد فى الشوارع وعلقت:" تجاوب سكان محافظة جدة مع قرار منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا".

إمارة منظقة مكة (1)
 

وأوضحت من خلاله صور آخري، عبر حسابها بموقع تويتر لمحافظة جموم، وعلقت:" التزام سكان محافظة الجموم بقرار منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا".

إمارة منظقة مكة (2)

ودخل المملكة العربية السعودية قرار حظرالتجول الجزئي اليوم حيز تنفيذ لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وأكد المقدم طلال الشلهوب المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، لقناة العربية،  أن أجهزة الأمن ستبدأ من اليوم متابعة تنفيذ منع التجوال داخل المملكة لمدة 21 يوما، موضحا أن كافة رجال الأمن متواجدون فى الشارع لمتابعة التنفيذ ولن يتم السماح بالخروج إلا للحالات القصوى فقط.

إمارة منظقة مكة (1)
 
إمارة منطقة مكة (2)
 

وأضاف الشلهوب خلال مؤتمر صحفى لعدة وزارت سعودية حول أخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الاثنين، أنه سيتم فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال لمن يخالف قرار حظر التجوال، وسوف تتضاعف حال تكرار هذه المخالفة وصولا إلى السجن لمدة 21 يوما، وذلك فى إطار إجراءات السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

إمارة منظقة مكة (3)
 
إمارة منطقة مكة (4)
 
يشار إلى أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر قرار بمنع التجول من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا، للحد من انتشار كورونا لمدة ( 21 ) يوماً من مساء الأثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.

إمارة منطقة مكة (5)

 

 


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