اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إلغاء 3 أسواق عشوائية بمركز ببا جنوب بنى سويف

الإثنين، 23 مارس 2020 11:48 ص
صور.. إلغاء 3 أسواق عشوائية بمركز ببا جنوب بنى سويف إلغاء 3 أسواق عشوائية بمركز ببا جنوب بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألغت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، برئاسة هاني الجويلي، اليوم الإثنين، 3 أسواق بالقرى التابعة لدائرة المركز.

ومنعت الوحدة المحلية الباعة من الدخول إلى المكان الذي تقام فيه الأسواق بقرى قميش الحمراء، وزاوية الناوية وفض سويقة قرية الشيخ عتمان، تنفيذا لقرار الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بإلغاء الأسواق ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

فيما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، حملة على المقاهي والمحال العامة، بقرى طحا البيشة وملاحية على جمعة وجزيرة ببا وطريق المعدية وكفر ناصر لمتابعة الالتزام بقرارات المحافظ بحظر تداول "الشيشة" في المقاهي والكافتيريات والمقاهي ورفع الإشغالات والتعديات.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على 100 كرسى، 15 "شيشة"، 40 "لي"، 130 حجر "شيشة"، وجوال فحم، 122 قطعة مستلزمات "شيشة"، 100 كرسى،  بالإضافة إلى رفع إشغالات متنوعة ، 10 ترابيزات متنوعة، 3 أنابيب بوتاجاز كبيرة وصغيرة، 40 شاربوش،  4 منقد فحم.

 

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قرر تخصيص رقم (01552190365) على تطبيق" الواتس آب" لتلقى أية شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بقرارت الحكومة بشأن مواعيد غلق المحال العامة ومايماثلها، والشكاوى الخاصة بالسلع الأساسية والتموينية أوالسلع التي تشهد زيادة في أسعارها خلال الفترة الحالية،مثل المطهرات والمنظفات وغيرها،وذلك باستثناء محال البقالة والمخابر والصيدليات،ضمن خطة المحافظة في مواجهة احتمالية العدوى بالكورونا،في إطار الخطة الشاملة للدولة في هذا الشأن،حيث يختص هذا الرقم بتلقى واستقبال بلاغات مخالفات فتح المحال في مواعيد بالمخالفة  لما أقرته الحكومة مثل  ( المطاعم والمقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والمراكز التجارية(المولات) والنوادي الليلية،الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب،والسيبرات والكرافانات ومايماثلها من   محال ومنشآت تجارية)استعمال الشيشة في المقاهي،حيث تقرر منع تقديمها في المقاهي والكافيهات لخطورتها في نقل العدوى و إقامة أسواق عشوائية،حيث قد قرر المحافظ منعها ضمن الإجراءات الاحترازية و سناتر الدورس الخصوصية التي قرر المحافظ غلقها منعا لتجمع الطلاب في مكان واحد.

 

إلغاء 3 أسواق عشوائية بمركز ببا جنوب بنى سويف (1)
إلغاء 3 أسواق عشوائية بمركز ببا جنوب بنى سويف

 

إلغاء 3 أسواق عشوائية بمركز ببا جنوب بنى سويف (2)
إلغاء 3 أسواق عشوائية بمركز ببا جنوب بنى سويف 

 

إلغاء 3 أسواق عشوائية بمركز ببا جنوب بنى سويف (3)
إلغاء 3 أسواق عشوائية بمركز ببا جنوب بنى سويف

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

كورونا

اسواق عشوائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

"المرور" تستعد لمواجهة الأتربة والرياح بالطرق بعد توقعات الأرصاد الجوية

"المرور" تستعد لمواجهة الأتربة والرياح بالطرق بعد توقعات الأرصاد الجوية

السكة الحديد: إنهاء تنفيذ برج كفر الدوار بمشروع تحديث الإشارات نهاية مارس

السكة الحديد: إنهاء تنفيذ برج كفر الدوار بمشروع تحديث الإشارات نهاية مارس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة