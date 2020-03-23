صور.. إلغاء 3 أسواق عشوائية بمركز ببا جنوب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ألغت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، برئاسة هاني الجويلي، اليوم الإثنين، 3 أسواق بالقرى التابعة لدائرة المركز.

ومنعت الوحدة المحلية الباعة من الدخول إلى المكان الذي تقام فيه الأسواق بقرى قميش الحمراء، وزاوية الناوية وفض سويقة قرية الشيخ عتمان، تنفيذا لقرار الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بإلغاء الأسواق ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

فيما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، حملة على المقاهي والمحال العامة، بقرى طحا البيشة وملاحية على جمعة وجزيرة ببا وطريق المعدية وكفر ناصر لمتابعة الالتزام بقرارات المحافظ بحظر تداول "الشيشة" في المقاهي والكافتيريات والمقاهي ورفع الإشغالات والتعديات.

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على 100 كرسى، 15 "شيشة"، 40 "لي"، 130 حجر "شيشة"، وجوال فحم، 122 قطعة مستلزمات "شيشة"، 100 كرسى، بالإضافة إلى رفع إشغالات متنوعة ، 10 ترابيزات متنوعة، 3 أنابيب بوتاجاز كبيرة وصغيرة، 40 شاربوش، 4 منقد فحم.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قرر تخصيص رقم (01552190365) على تطبيق" الواتس آب" لتلقى أية شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بقرارت الحكومة بشأن مواعيد غلق المحال العامة ومايماثلها، والشكاوى الخاصة بالسلع الأساسية والتموينية أوالسلع التي تشهد زيادة في أسعارها خلال الفترة الحالية،مثل المطهرات والمنظفات وغيرها،وذلك باستثناء محال البقالة والمخابر والصيدليات،ضمن خطة المحافظة في مواجهة احتمالية العدوى بالكورونا،في إطار الخطة الشاملة للدولة في هذا الشأن،حيث يختص هذا الرقم بتلقى واستقبال بلاغات مخالفات فتح المحال في مواعيد بالمخالفة لما أقرته الحكومة مثل ( المطاعم والمقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والمراكز التجارية(المولات) والنوادي الليلية،الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب،والسيبرات والكرافانات ومايماثلها من محال ومنشآت تجارية)استعمال الشيشة في المقاهي،حيث تقرر منع تقديمها في المقاهي والكافيهات لخطورتها في نقل العدوى و إقامة أسواق عشوائية،حيث قد قرر المحافظ منعها ضمن الإجراءات الاحترازية و سناتر الدورس الخصوصية التي قرر المحافظ غلقها منعا لتجمع الطلاب في مكان واحد.



إلغاء 3 أسواق عشوائية بمركز ببا جنوب بنى سويف



إلغاء 3 أسواق عشوائية بمركز ببا جنوب بنى سويف