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صور .. إزالة الأسواق العشوائية والإشغالات فى بنها لمنع الزحام والتجمعات

الإثنين، 23 مارس 2020 02:19 م
صور .. إزالة الأسواق العشوائية والإشغالات فى بنها لمنع الزحام والتجمعات محافظ القليوبية يقود حملة لرفع الأسواق الشعبية ببنها
القليوبية إبراهيم سالم

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قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية وأماكن التجمعات بمدينة بنها بمنطقة الرياح التوفيقي وميدان وأبور الثلج وعزبة السوق وأسفل الكباري الرياح التوفيقي بمدينة بنها، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها المحافظة وفض التجمعات لحماية المواطنين من خطر فيروس كورنا المستجد.

ورافق المحافظ في الجولة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال مدينة بنها، حيث تم إزالة عدد كبير من الإشغالات ورفع الباعة من سوق الإثنين،والذي قررت المحافظة إيقافه مؤقتا لمنع التجمعات، كما تم التنبيه علي الباعة بعدم الافتراش مرة أخرى والإ سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية، كما كلف المحافظ خلال الحملة رئيس المدينة بالمتابعة الجيدة للمكان المخصص لإقامة السوق حتي لا يعود الباعة مرة أخرى وعمل حملات ليلية علي المحلات للتأكد من إلتزامهم بمواعيد الغلق المحددة وفق قرار رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبه ناشد المحافظ، المواطنين بالحد من الخروج في أماكن التجمعات والبقاء في منازلهم قدر المستطاع حتي تمر هذه الفترة المؤقتة لحماية أنفسهم وأولادهم من خطر فيروس كرونا مشيرا ان المحافظة إتخذت حزمة من الإجراءات التي ستطبق بكل صرامة علي أي مواطن يخالف التعليمات والإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل  الحكومة للحد من إنتشار الفيروس.

 وكان المحافظ قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمنع إقامة الأسواق والسويقات الشعبية والباعة الجائلين، ووقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادي والصالات الرياضية ومراكز الشباب والساحات الشعبية، ومنع أي تجمعات بتلك الأماكن أو أي أنشطة تتعلق بالجمعيات الأهلية، مع الاستمرار في غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التي تحوي تجمعات للمواطنين حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

 

 

إزالة الإشغالات بمدينة بنها
إزالة الإشغالات بمدينة بنها

 

إزالة التجمعات بمدينة بنها بحضور المحافظ
إزالة التجمعات بمدينة بنها بحضور المحافظ

 

حملة إشغالات بمدينة بنها
حملة إشغالات بمدينة بنها

 

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الأسواق ببنها 1
محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الأسواق ببنها 1

 

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الأسواق ببنها
محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الأسواق ببنها

 


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فيروس كورونا المستجد

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