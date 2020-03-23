صورة.. مصلون يؤدون صلاة الجماعة أمام مسجد وسط العريش



صلاة جماعة فى شمال سيناء

وفى رده على هذا المشهد المصور قال الشيخ عبد الباقى جودة ، مدير إدارة الدعوة بشمال سيناء ، انه منذ صدور قرار وزير الاوقاف بإغلاق المساجد والالتزام بصيغة الأذان الشرعى المقرر فى ظل اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا ، وكافة المساجد بشمال سيناء تلتزم بهذا القرار ولم تسجل مخالفات .

واضاف ان ماحدث اليوم تبين انه اثناء صلاة الظهر والمصلون يؤدون الصلاة خارج المسجد وهو مغلق وليس داخله، وهو امر مخالف وما سيتم تداركه حيث سيقوم امام المسجد بالتنبيه عليهم بعدم الصلاة فى جماعة لخطورة ذلك عليهم اذا تكرر الأمر.

واكد مدير الدعوة بأوقاف شمال سيناء ، انه لا مجال للتهاون وجميعنا مع الدولة فى قرارتها التى تراها مناسبة للخروج من دائرة نشر المرض .

وسبق واعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء قرارت داعمة للأحتياطات التى تتخذها الدولة احترازا من وباء كورونا .

واوضح بيان لمحافظة شمال سيناء ان القرارات التى اصدرها المحافظ :

حذر إقامة حفلات الأفراح وسرادقات العزاء أو إقامته في دور المناسبات ، مع اقتصار العزاء علي تشييع الجنازة

حذر تشغيل النوادي والصالات المخصصة للأفراح وغيرها من المناسبات سواء التابعة للمصالح الحكومية أو الفنادق الخاصة.

منع إقامة الفاعليات التي تقيمها مجالس المدن ووحدات الجهاز الإداري بشمال سيناء ، مع إحالة المخالفين للمسائلة القانونية.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت التي تخالف توقيت الإغلاق المنصوص عليها بقرار رئيس الوزراء مثل الكافتريات والمطاعم والمقاهي والكافيهات والملاهي والنوادي الليلية، كغلق المنشأة وتشميعها علي الفور وتحرير محضر وغرامة رادعة.