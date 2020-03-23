صندوق تحيا مصر: وضعنا 1000 مضخة سوائل و200 جهاز تنفس صناعى تحت تصرف الصحة

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق وضع تحت تصرف وزارة الصحة 1000 مضخة سوائل و200 جهاز تنفس صناعى، وفي حالة التبرع يمكن الاتصال على رقم 15118 الخط الساخن للصندوق ويمكن أن يذهب إليه مندوب للتعامل معه.
وأشار محمد مختار إلى إن الصندوق يقبل التبرعات العينية على رقم الحساب الخاص بالصندوق، كما أن الصندوق يقبل التبرع من خلال البطاقة الائتمانية على حساب تحيا مصر، فى حالة عدم نزول المواطن.
وأضاف مختار، فى مداخلة هاتفية للإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج التاسعة، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، إنه يجب تكاتف الجميع، ويجب أن نقف جانب بعضنا البعض وتوحيد الجهود في المشاركة العمل المجتمعي، مشيرا إلى أن الصندوق يتواصل مع منظمات المجتمع المدنى.
وكان الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، كشف عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاماً.
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