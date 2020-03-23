صندوق تحيا مصر: وضعنا 1000 مضخة سوائل و200 جهاز تنفس صناعى تحت تصرف الصحة

كتب عامر مصطفى

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق وضع تحت تصرف وزارة الصحة 1000 مضخة سوائل و200 جهاز تنفس صناعى، وفي حالة التبرع يمكن الاتصال على رقم 15118 الخط الساخن للصندوق ويمكن أن يذهب إليه مندوب للتعامل معه.

وأشار محمد مختار إلى إن الصندوق يقبل التبرعات العينية على رقم الحساب الخاص بالصندوق، كما أن الصندوق يقبل التبرع من خلال البطاقة الائتمانية على حساب تحيا مصر، فى حالة عدم نزول المواطن.

وأضاف مختار، فى مداخلة هاتفية للإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج التاسعة، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، إنه يجب تكاتف الجميع، ويجب أن نقف جانب بعضنا البعض وتوحيد الجهود في المشاركة العمل المجتمعي، مشيرا إلى أن الصندوق يتواصل مع منظمات المجتمع المدنى.