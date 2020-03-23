"صحتك أغلى من حصتك".. مبادرة مجتمعية للتوعية ومواجهة فيروس كورونا (صور)

كتب – نيفين طه

ناشدت مبادرة صحتك أغلى من حصتك، التى أطلقتها جمعية الإعلاميين العرب للتنمية، برئاسة الكاتب الصحفى مهدى عبدالحليم، المواطنين فى جميع محافظات مصر الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لمحاصرة فيروس كورونا، ومنع فرصه فى الانتشار.

وقالت نهاد عزيز، المنسق الإعلامى للمبادرة، إنه يتم استهداف كافة المواطنين فى المدن والقرى والنجوع، حيث يتم تقديم النصح والإرشاد والتأكيد على أهمية تعديل الكثير من السلوكيات الخاطئة التى تساعد الفيروس على الانتشار.

وأوضحت عزيز، أن المبادرة انطلقت مع الحملة التى شنتها الحكومة ضد المراكز التعليمية والدروس الخصوصية باعتبارها من أكثر مشاهد التجمعات التى قد تتيح الفرصة أمام الفيروس للانتشار.

وأضافت وسام نبيل، مسئولة الاتصال بالمبادرة، أن أهم ما يميز المبادرة الاعتماد على الانتشار "أون لاين"، وهى أكثر الطرق أمنا وانتشارا فى الوقت الحالى، موضحة أن محافظة القليوبية، شهدت انتشارا للمبادرة لتوعية الفئات المستهدفة بالمبادرة كما تم توزيع بعض المستلزمات الوقائية لاستخدام غ فى الحماية من انتشار الفيروس، ولكن دون تجمعات، حيث تتم التوعية والتأكيد على أهمية تعديل السلوكيات الخاطئة، والتأكيد على أن الصحة هى أهم من الحصة فى الطعام، والشراب، والفرح وغيرها من مظاهر الحياة.

كما شارك عدد من شباب مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، في تطهير الشوارع وتعقيم وتطهير المساجد لمواجهة فيروس كورونا، حيث تطوع عدد كبير من الشباب في مبادرة شعبية منهم لخدمة الأهالي والحفاظ على صحتهم وسلامتهم هما وذويهم.

وأكد المتطوعين، أن الحملة شملت معظم الشوارع الرئيسية والجانبية بمدينة قليوب والمساجد، حفاظًا على صحة الأهالي المترددين على المساجد، مساهمة في القضاء على فيروس كورونا، حيث أن تلك العمل تطوعي من أجل خدمة أهالي المدينة ،حيث يتم التعقيم بالكلور والكحل والمطهرات، بالأصالة لتوزيع أكياس كلور ومطهرات علي الأهالي للحد من التجار المتلاعبين بغباء أسعارهم وأضاف الشباب المشاركين بتلك العمل التطوعي بعمليات التعقيم أنهم يشعرون بفرحة غامرة بمساعداتهم أهالي مدينتهم.

وأشار المشاركون بالتعقيم أن الحملة أن تلك عمليات التعقيم والتطهير تأتي مساهمة ومساندة لأجهزة الدولة، للتصدي لذلك الفيروس، وأيضا،لمنع والحد من انتشار الفيروس كورونا.



جانب من اعمال المبادرة للتوعية



جانب من اعمال المبادرة للتوعية



جانب من اعمال المبادرة للتوعية



جانب من اعمال المبادرة للتوعية



جانب من اعمال المبادرة للتوعية



جانب من اعمال المبادرة للتوعية



جانب من اعمال المبادرة للتوعية



جانب من اعمال المبادرة للتوعية