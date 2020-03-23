اليوم السابع
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15% بسبب العمل من المنزل

شعبة الاقتصاد الرقمى: ارتفاع حجم الطلب على أجهزة اللاب توب

الإثنين، 23 مارس 2020 05:00 ص
شعبة الاقتصاد الرقمى: ارتفاع حجم الطلب على أجهزة اللاب توب خليل حسن خليل
كتبت هبة السيد

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كشف خليل حسن خليل ، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن ارتفاع حجم الطلب علي اجهزة اللاب توب، من 10 إلي 15% بعد الإجراءات الأخيرة و الخاصة بالعمل من المنزل و ذلك عقب اتجاه الكثير من الموظفين بالقطاع ين العام و الخاص لنظام العمل من المنزل وأيضا فترة تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، تنفيذا للإجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID 19.
 
وأضاف خليل فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " ان أسعار أجهزة الحاسب الألى، مازالت مستقرة علي الرغم من توقف الاستيراد من الصين بسبب فترة الاجازات فى يناير الماضى، واتجاه التجار إلي الاستيراد من دولة الامارات، ولكن البضائع الواردة من الاخير قا بت على النفاذ.
 
وتابع بالقول:"لا يمكن التنبؤ برفع أسعار الأجهزة حاليا مع انخفاض البضائع فنحن نراقب الأمر بشكل شبه يومي كما هو الحال فى كل دول العالم حاليا".
 
وأدت قرارات العمل من المنزل إلي انتعاش الكثير من المنتجات و الخدمات الخاصة بمساعدة الموظفين واصحاب الأعمال علي إنجاز أعمالهم من المنزل وذلك من زيادة حجم الإشتراكات بالانترنت و أجهزة اللاب توب و التليفون المنزلى. 
 
و كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  عن وصول عدد مشتركي الإنترنت المنزلي ADSL إلى 7.23 مليون اشتراك في نوفمبر 2019 مقارنة ب 7.17 مليون اشتراك في أكتوبر 2019 و 6.40 مليون اشتراك في نوفمبر 2018.
 
و تستحوذ القاهرة الكبرى على النسبة الأعلى من التوزيع الجغرافي للمشتركين بخدمة ADSL بنسبة 38% يليها الدلتا بنسبة 33% وقبلي 13% و الإسكندرية ومطروح 10% ومدن القناة وسيناء و البحر الأحمر 6%.
 
وأشار التقرير الذي حصل  عليه "  اليوم السابع "،  الي ارتفاع نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول البالغ عددهم نحو 95مليون اشتراك إلى نحو 45.25% في نوفمبر 2019 مقارنة بنحو 40.60% في أكتوبر 2019 و 36.58% في نوفمبر 2018.

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