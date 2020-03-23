اليوم السابع
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شباب فاقوس يطلقون مبادرة "سوقك من البيت" للحد من انتشار كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 03:00 ص
شباب فاقوس يطلقون مبادرة "سوقك من البيت" للحد من انتشار كورونا الخضار
الشرقية - إيمان مهنى

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أطلق مجموعة من شباب قرى مركز فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية، مبادرة "سوقك من البيت"، لتوفير الخضروات اللازمة للأسر، للحد من تواجد مواطنين بالشارع وكذلك بعد قرار فض الأسواق .

وقال محمد مصباح أحد الشباب الداعين للمبادرة، إننا مجموعة من المتطوعين، وفرنا كميات من الخضروات، بأسعار الجملة، لأهالى قرى "النمروط، الحجاجية، الصوالح، الكيلانية " والقرى القريبة منها، بحيث تتصل الأسرة برقم تليفون معلن على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو 01156663605، وتحدد كميات المطلوبة وفقا لأسعارها المعلنة وهى سعر جملة، ويقوم مندوب متطوع بتوصيل الخضار للعنوان مقابل رسم 5 جنيهات .

ويكمل هانى رشدى، إن المبادرة هى تضامن إجتماعى من الشباب، لتوفير المعاناة على الأسر بسبب رفع الأسعار نتيجة استغلال الأزمة، وكذلك الحد من نزول المواطنين للشوارع .

وكانت فضت الأجهزة التنفيذية، الأسواق الأسبوعية بالقرى والمراكز، تنفيذا لقرار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع قوات الأمن بمتابعة تنفيذ قرار حظر إقامة الأسواق الإسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وإستمراراً لتفعيل الإجراءات الإحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

ويشار إلى أن المحافظة شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها .

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