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شاهد.. العالم يحشد مئات المليارات لمواجهة كورونا.. ومصر تخصص 100 مليار

الإثنين، 23 مارس 2020 11:14 ص
شاهد.. العالم يحشد مئات المليارات لمواجهة كورونا.. ومصر تخصص 100 مليار الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد شرقاوى

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يعرض اليوم السابع فيديو للعالم يحشد مئات المليارات لمواجهة كورونا، الأمر الذى عززه الرئيس عبد الفتاح السيسى برصده 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس قائلا إن مصر مش قليلة وتمد الدولة مئات المليارات لمواجهة الأزمة.  

وقال السيسى، إن العالم كله يبذل جهودا كبيرة للسيطرة على فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية رصدت 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات هذا الفيروس منذ بداية ظهوره، قائلا: "خصصنا هذا المبلغ واتقال هيتجاب منين.. مصر مش دولة قليلة".

وتابع الرئيس، إن الدولة المصرية انتبهت للأزمة ورتبت نفسها ترتيبا جيدا طبقا للمعايير العالمية، موضحا أن الدولة استعدت للأزمة من خلال العلم والمعايير الدولية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن مصر تجهز نفسها لمجابهة خطر جسيم جدا.

وطالب الرئيس بتضافر كافة جهود الدولة بمؤسساتها وأجهزتها ومؤسسات المجتمع المدنى وكافة المصريين بكافة شرائحهم للتعامل مع الأزمة بشكل حاسم ومسئول وإلا ستخسر الدولة كثيرا.

وأوضح الرئيس السيسى أن الإجراءات التى قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمة والأحداث، مطالبا الإعلام بتقديم المزيد من التوعية والاشتباك ونشر الأخبار والإرشادات الطبية بشأن الأزمة لتشكيل وعى حقيقى لدى المصريين فى مواجهة الفيروس.

وأشار الرئيس، إلى أن التعبئة كبيرة والوعى جيد ويجب أن يتحول هذا الوعى والتعبئة إلى إجراءات مجتمعية، مؤكدا أن الدولة لم تخفى شيئا عن المصريين، موضحا أنه خلال السنوات الستة الماضية كان هناك من يشكك فيما تقوم به الدولة المصرية وترويج حديث كاذب به افترا كبيرا، مضيفا أن هذه الحالة عاشتها مصر على مدار 80 عاما وتسببت فى تشكيل حالة لدى المصريين من عدم الثقة بأنفسهم.

وقال الرئيس، إن ما يواجه الدولة اليوم يدعو للتوقف أمام هذه الحالة من التشكيك، مؤكدا أن الدولة لا تخفى شيئًا عن المصريين، موضحا أن الأزمة تواجه العالم كله وليس مصر فقط وآثاره هائلة على العالم أجمع.

وأشار السيسي، إلى أن لطف الله حتى الآن بمصر والإجراءات العلمية والاحترازية الحقيقية التى قامت بها الدولة كانت سببا فى أن يحول دون انتشار المرض بشكل مؤذى، مشيرا إلى أنه عندما يتم إعلان أرقام وبيانات من جانب الدولة ويتم التشكيك فيها ينسى المصريون أن هذه الحالة من التشكيك جزء من استراتيجيتهم على مدار 80 عاما مضت ودائما ما يتبعون أسلوب التشكيك السلبى حتى يشعر المصريون بعدم الأمان وعدم الراحة.


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