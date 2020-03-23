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شاهد.. الجيش الأمريكي ينتشر فى الولايات الموبوءة لمنع انتشار فيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 01:36 ص
شاهد.. الجيش الأمريكي ينتشر فى الولايات الموبوءة لمنع انتشار فيروس كورونا جانب من نقل المعدات العسكرية
كتب أيمن رمضان

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انتشرت الآليات العسكرية وعناصر من الحرس الوطنى الأمريكي في المناطق التي تفشى بها فيروس كورونا، وعلى رأسها مدينة نيويوك، وفق خطة أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل.

وتم نقل المئات من الآليات العسكرية عبر السكك الحديدية، فضلاً عن انتشار المدرعات والمصفحات في عموم الولايات التي تفشى بها فيروس كورونا.

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وكان  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،قد قال إن السلطات الفيدرالية ستستعين بالحرس الوطني لمواجهة فيروس كورونا، "كوفيد 19" فى نيويورك، لافتاً إلى أن هناك إمدادات طبية كبيرة تتوجه إلى الولايات لمواجهة.
 

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفى له، أن أمريكا تسعى للاستجابة لحاجيات الولايات المتضررة ، وتابع: "الحرس الوطني سيتدخل لمساعدة نيويورك".

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وأكد ترامب أنه وقع تشريعا لتطبيق نظام التعليم عن بعد في عدد من الولايات، وتابع:"حصلنا على موافقة مسبقة لإعلان حالة الطوارئ في ولاية نيويورك".

 

وأضاف ترامب أنه كورونا عدو شرس بشكل غير مسبوق، وتابع:" 144 دولة في هذه اللحظة تواجه هذا الفيروس الصينى، ولم نشهد عدو شرس مثله، ولكننا سوف ننتصر ونجعل الاقتصاد الأمريكي يقف على قدميه مرة أخرى".

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واستكمل قائلا:" لا يوجد قوة تتفوق على قدرة الشعب الأمريكي في وحدة وتكاتفه.. الحرس الوطني سيتدخل لمساعدة نيويورك لأننا نواجه محنة حقيقية ..نحن في حالة حرب بالمعنى الحرفى"، مشيراً إلى أن إرسال المساعدات الطبية إلى ولاية كاليفورنيا ستصل خلال 24 ساعة.

 
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تفشى كورونا

اخبار أمريكا

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