شاهد.. أعمال تطهير الشوارع والمنازل بسوهاج للوقاية من "كورونا"

سوهاج محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج اليوم وتحديدا من قرية شطوره دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج أستمرار حملة تحدى الخير التي كان قد أطلقها شباب القرية يوم الخميس الماضى والتي كانت قد بدأت بأعمال تطهير وتعقيم المساجد والتي أستمرت حتى الجمعة وبعدها بدأت الحملة إستكمال أعمالها بتطهير المصالح الحكومية يومى السبت والأحد واليوم بدأت الحملة أعمال التطهير للشوارع وواجهات المنازل بالقرية.

اليوم السابع قام برصد أعمال الحملة من خلال البث المباشر لأعمالها ويقول عمر الكودى أحد الشباب المشاركين في الحملة أننا قمنا بالإشتراك مع الوحدة المحلية في أعمال التطهير لحماية أهل القرية من فيروس كورونا والوقوف بجانب الحكومة في محاربتها للفيروس وأننا نستخدم في ذلك مطهارات الكلور والتي تبرع بها الأهالى لمساعدتنا في إستكمال أعمال التطهير.

ووجه الكودى رسالة إلى الأهالى بمحافظة سوهاج بضرورة تنفيذ تعليمات الحكومة من أجل البقاء في المنازل وعدم الخروج للشوراع للحد من إنتشار الفيروسات بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة الشخصية والمنزلية حتى نقضى على الفيروس تماما.

أما عبد المعز سليمان مسئول أحد الجمعيات الأهلية أوضح أننا قمنا بعمل منشورات وتوزيعها على الأهالى بالقرية للتوعية بأخطار الفيروس وطرق الوقاية منه والإجراءات المتبعة في حالة الإصابة به وأرقام الخط الساخن للتواصل الفوري للأبلاغ أو للحصول على معلومات عن الفيروس وتطوراته.

وأكد هيثم الديك أحد المتطوعين بالحملة أن فكرة تحدى الخير والعمل على التطهير جاءت من خلال مدير مكتب اليوم السابع بسوهاج الذى أعلن من خلال صفحته الشخصية عن وجود جهاز للرش والتعقيم ومن يرغب في أعمال التعقيم عليه التواصل وخلال يومين قمينا بأعمال تطهير وتعقيم لعدد 260 مسجدا على مستوى القرية بالإضافة إلى تطهير مكتب البريد والأوقاف والتموين بالقرية وأننا مستمرون في تقديم العون لأهل القرية وإذا طلب منا العون في القرى الأخرى سوف نقوم بدعمهم الكامل.



أعمال تطهير الشوارع والمنازل بسوهاج للوقاية من كورونا



أعمال تطهير الشوارع والمنازل بسوهاج للوقاية من كورونا



أعمال تطهير الشوارع والمنازل بسوهاج للوقاية من كورونا