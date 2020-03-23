اليوم السابع
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شئون الحرمين توجه بإغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام

الإثنين، 23 مارس 2020 05:19 م
شئون الحرمين توجه بإغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام السديس خلال تعقيم الكعبة المشرفة
إيمان حنا

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وجه الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس بإغلاق أبواب المسجد الحرام غير الرئيسية، والاكتفاء بالأبواب الرئيسية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي ذلك استمرارا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) التي تتخذها الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام .

يذكر أن الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة للحد من انتشار فايروس كورونا، بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية بالمسجد الحرام.

وأكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، تكثيف الجهود لسلامة قاصدى بيت الله الحرام وأخذ التدابير اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة واستمرار أعمال التنظيف والتعقيم بشكل مستمر على مدار الساعة؛ بالإضافة لتثقيف وتوعية العاملين للحفاظ على سلامتهم بالميدان، مشيراً إلى أهمية نشر المحتويات التوعوية وضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقات لضمان سرعة التعامل مع أى حدث مستجد، مؤكدا أن ما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا يثبت مدى حرصها على الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأضاف: "تبذل الهيئة أقصى الجهود لخدمة قاصدى الحرمين الشريفين بما يمكنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة بتعاون مختلف الجهات المعنية ذات العلاقة الأمنية أو الحكومية أو الأهلية، إذ تقوم بتنقية هواء التكييف داخل المسجد الحرام تسع مرات يومياً، وتعقيمه بالأشعة فوق البنفسجية قبل إخراجه إلى أرجاء البيت العتيق من خلال أجهزة تكييف خاصة.

وأشار إلى أن عملية تنقية الهواء بنسبة 100% تتم من خلال ثلاث مراحل: سحب الهواء الطبيعي من سطح المسجد الحرام بواسطة مراوح السحب، حيث يكون توجيه الهواء للفلاتر لينقى، التي يكون تنظيفها يوميا، ثم يصل إلى وحدات التبريد وهي عبارة عن مرحلة تبريد أولية بعملية التبادل الحراري فيها التي تستخدم الماء للتبريد من خلال مضخات للماء تصل إلى المسجد الحرام من منطقتي الشامية وأجياد، وتكون تنقية الهواء قبل دخوله لعملية التبريد من خلال ثلاثة فلاتر أخرى.


المسجد الحرام

الكعبة

السعودية

كورونا

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