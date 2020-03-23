اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 08:38 ص
خالد صلاح
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س وج.. ما هو مرض مارسا وهل يشبه كورونا؟

الإثنين، 23 مارس 2020 08:00 ص
س وج.. ما هو مرض مارسا وهل يشبه كورونا؟ مصاب
فاطمة ياسر

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مارسا أو  عدوى سلالات البكتيريا العنقودية، هما الأسماء الخاصة بهذا المرض، وخلال سلسلة س وج، التي يقدمها اليوم السابع سنتعرف علي كل شيء يخص هذا المرض، وهل يوجد شبيه بينه وبين فيروس كورونا التاجي أم لا، وذلك وفقا لموقع " mayoclinic".

ما هو مرض مارسا؟
 

يعد  نوع من الجراثيم التي لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية، ولكن مع التقدم الطبي تم إثبات بعض أنواع المضادات الحيوية التي تساعد في علاجها،  وأنتشر هذا المرض في 2007 وتسبب في الرعب الشديد لأنه تسبب في وفاة 11 ألف شخص، وأيضا عمل علي إغلاق المدارس وتقليل التجمعات، وهذا ما نشهده الآن في ظل انتشار فيروس كورونا.  

مرض مارسا
مرض مارسا

 

كيف يتم العدوي بمرض مارسا؟
 

عند دخول الأشخاص  إلى المستشفى أو وحدات العلاجات المختلفة، كمراكز الغسيل الكلوي أو وحدات القلب، أو ما شابه ذلك، يتم خلال هذا الأمر انتقال العدوي البكترية.

ما هي أعراض الإصابة بمرض مارسا؟
 

هناك العديد من الأعراض التي تظهر علي مرضي مارسا، ومنها:

-الإصابة بعدوي علي سطح الجلد، ويصاحبها ألم شديد، وتورم واحمرار، ومليئة بالصديد، ويصاحبها ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

وأضاف التقرير،أنه يمكن أن تتحول هذه البكتريا المتواجدة علي الجلد إلي خراج  ويجب علاجه عن طريق الجراحة، وإلا يتعرض الشخص للخطر وتتسبب في حدوث مشاكل في القلب والرئة نتيجة لتراكم الصديد في الجسم.

ما هي مضاعفات الإصابة بمرض مارسا؟
 

هناك العديد من المضاعفات الصحية التي يصاب بها الشخص المصاب بمارسا، ومنها:

-حدوث مشاكل في مجرى الدم.

-حدوث العديد من المشاكل الصحية علي الرئة.

-ضعف في القلب.

-حدوث مشاكل في العظام والمفاصل.

ما هو مرض مارسا
ما هو مرض مارسا

 

ما هي طرق الوقاية من الإصابة بمرض مارسا؟
 

الأشخاص المصابون بمارسا يتم وضعهم في الحجر الصحي، وذلك تجنبا لإصابة الأخريين أو انتشار العدوي.

ومن أفضل الطرق للوقاية من هذا المرض التالي:

-ارتداء ملابس واقية.

-غسيل اليدين جيدا بالماء والصابون.

- يَجب تعقيم الأسطح الملوثة.

-غسيل الملابس عند التعامل مع شخص مصاب.

وأثبت التقرير أن طرق الوقاية الخاصة بمرض مارسا تعد مشابه بالفيروس التاجي كورونا.

 


مارسا

مرض مارسا

اعراض مرض مارسا

الوقاية من مارسا

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