سويسرا تعلن ارتفاع إصابات فيروس كورونا 1046 إلى 8060 حالة

رويترز

أعلنت السلطات الصحية السويسرية عن تسجيل 1046 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى سويسرا وليختنشتاين إلى 8060 حتى منتصف نهار اليوم الاثنين.

وقال المكتب الاتحادى للصحة العامة إن عدد الوفيات ارتفع بواقع ستة إلى 66.