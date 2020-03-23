اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 03:20 م
خالد صلاح
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سويسرا تعلن ارتفاع إصابات فيروس كورونا 1046 إلى 8060 حالة

الإثنين، 23 مارس 2020 02:06 م
سويسرا تعلن ارتفاع إصابات فيروس كورونا 1046 إلى 8060 حالة كورونا
رويترز

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أعلنت السلطات الصحية السويسرية عن تسجيل 1046 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى سويسرا وليختنشتاين إلى 8060 حتى منتصف نهار اليوم الاثنين.

وقال المكتب الاتحادى للصحة العامة إن عدد الوفيات ارتفع بواقع ستة إلى 66.

 

 

 


كورونا

فيروس كورونا

سويسرا

كورونا فى سويسرا

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