سقوط 3 أشخاص بحوزتهم 2 كيلو حشيش فى سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى القبض على 3 أشخاص بالشروق وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بأنه أثناء قيام قوة تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ (بمديرية أمن القاهرة) بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بطريق (مصر/الإسماعيلية الصحراوى) بدائرة قسم شرطة الشروق، تمكنت من ضبط (ثلاثة أشخاص) حال إستقلالهم سيارة بدائرة القسم، بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 2 كيلو جرام" - مبلغ مالى – 6 هاتف محمول).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسيارة لتسهيل تنقلاتهم والهواتف للإتصال لعملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.